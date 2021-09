Faida Giancarlo Magallifa e Adriana Volpe/ Lei: “avevo grande stima, ma oggi…”

Non c’è pace per Adriana Volpe e Giancarlo Magalli: la loro faida scoppiata in televisione durante una puntata de I Fatti Vostri prosegue oramai da anni e anni. Più volte il popolare conduttore televisivo ha lanciato delle frecciatine sui social alla collega sia durante la partecipazione al reality show “Grande Fratello Vip” che per il programma “Ogni Mattina”. Tutto è nato per una battuta che la Volpe ha fatto nel programma storico di Raidue rivelando in diretta l’età del conduttore. Magalli in quell’occasione non la prese affatto bene dicendole “sei una rompi…”. Da quella battuta è inizia una querelle che ha visto i conduttori finire anche in un’aula di tribunale.

Eppure la Volpe, ospite di Vieni da me, ricostruendo quel momento ha raccontato: “ero molto contenta di passare da Mezzogiorno in famiglia a I fatti vostri perché mi piaceva l’idea di lavorare con Giancarlo perché è una persona di cui avevo grande stima perché è un grande conduttore e un grande autore. Solo che poi si sono un po’ rovinati i rapporti, ultimamente”. Poi la conduttrice è entrata nel vivo spiegando i motivi reali che hanno spinto Magalli a reagire in malo modo: “semplicemente per aver detto l’età di Giancarlo in onda, in diretta, è successo il finimondo”.

Dopo l’episodio de I Fatti Vostri, la faida tra Adriana Volpe e Giancarlo Magalli è proseguita nei tribunali e sui social. Dopo l’addio della conduttrice al programma, la Volpe si è rimessa in gioco nel reality show “Grande Fratello Vip” riscuotendo un grandissimo successo che le ha permesso di approdare alla conduzione di “Ogni Mattina” su TV8. Sui social Magalli l’ha nuovamente punzecchiata postando su Facebook uno 0,9% accompagnato da una emoticon col simbolo del silenzio. Un chiarissimo riferimento agli ascolti non proprio esaltanti del programma del mattino della Volpe che però ha replicato all’ex collega.

“Caro Giancarlo, hai provato per tanti anni a farmi stare zitta. Non ci sei mai riuscito, e non ci riuscirai neanche oggi” – ha detto seccata la Volpe – “sto vivendo questa bellissima avventura insieme a una squadra e a una rete che stimo e in cui credo, e tu con questo gesto, sempre a voler zittire, dimostri di non avere rispetto per le persone e per le donne”. Che dire ne vedremo ancora delle belle, visto che a breve la Volpe tornerà al GF VIP ma nelle vesti di opinionista. Arriverà il commento di Magalli?



