Faivre al Milan?/ Calciomercato news: Romain non parte, è corsa a due con Corona

CALCIOMERCATO NEWS, ROMAIN FAIVRE AL MILAN

Le quotazioni di Romain Faivre al Milan sembrano in crescita stando alle indiscrezioni più recenti emerse in questi ultimi giorni della sessione estiva di calciomercato. Secondo quanto rivelato dalla redazione di Calciomercato.com, il calciatore dello Stade Brestois 29 non si sarebbe aggregato alla squadra per partire in vista della trasferta di Strasburgo nonostante fosse stato convocato dal suo allenatore. La dirigenza rossonera avrebbe già trovato l’intesa con Faivre che ora starebbe forzando la mano al Brest per convincere la società transalpini a lasciarlo partire nonostante il contratto del ventitreenne scada solamente nel giugno del 2025. A questo punto il Milan deve lavorare con i biancorossi per definire i dettagli economici dell’operazione dopo la prima offerta presentata nelle scorse ore.

CALCIOMERCATO MILAN/ Castillejo verso la Spagna, in Messico insistono per Corona

CALCIOMERCATO NEWS, JESUS CORONA PIU’ LONTANO

Le chances di vedere Romain Faivre al Milan paiono aumentare con il passare dei minuti in questa fase finale della finestra di calciomercato. Secondo i rumors la richiesta del Brest sarebbe di 15 milioni di euro per il cartellino del classe 1998 mentre i rossoneri non vorrebbero spingersi oltre i 10 milioni di euro offerti in questi giorni. L’alternativa da regalare a mister Pioli sarebbe Jesus Corona, messicano per cui il Porto chiederebbe la stessa somma che il Brest vorrebbe per Faivre. La sensazione è che il francese possa sbarcare a Milano e firmare il nuovo contratto con il club di Milanello entro martedì.

LEGGI ANCHE:

FAIVRE AL MILAN?/ Calciomercato news, dalla Francia: "Distanza tra domanda e offerta"Calciomercato Milan/ Pioli: "Pellegri ha qualche problemino. Bakayoko e Kessie..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA