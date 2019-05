FAKE NEWS ELEZIONI EUROPEE 2019/ Facebook chiude 77 pagine: è la punta dell’iceberg

Assisteremo anche in queste elezioni europee 2019 al fenomeno delle fake news. Un brutto costume che in Italia si sta diffondendo. Le fake news fanno ormai parte della nostra vita di tutti i giorni e hanno caratterizzato anche il percorso di avvicinamento alle elezioni Europee 2019. Ne sono la prova le 77 pagine Facebook che la nota piattaforma social si è vista costretta a chiudere a causa dei loro contenuti fasulli. Le pagine in questione potevano vantare in tutto circa 6 milioni di followers ed erano perlopiù riconducibili a partiti populisti e di estrema destra che le utilizzavano come megafono per la diffusione delle loro idee e spesso e volentieri incitare all’odio. Nel rapporto pubblicato dalla ong americana Avaaz da titolo “Le reti dell’inganno dell’estrema destra” è emerso che sarebbero oltre 500 i gruppi e le pagine sospette tra Francia, Germania, Italia, Regno Unito, Polonia e Spagna che soltanto negli ultimi tre mesi, avrebbero generato oltre 67 milioni di interazioni tra commenti, like e condivisioni di fake news.

FAKE NEWS ELEZIONI EUROPEE 2019: L’ALLARME DELL’UE

La stessa Unione Europea, in occasione di queste elezioni europee 2019, è intervenuta sul pericolo delle fake news che discreditano le istituzioni comunitarie per bocca del portavoce capo della Commissione Europea Margaritis Schinas. Durante un briefing con la stampa a Bruxelles nel primo giorno di elezioni Europee in Gran Bretagna e Olanda, la Schinas ha dichiarato:”C’è un’ondata di disinformazione tossica, di informazione non corretta e di narrativa dell’odio che prende di mira l’Europa”. Come riportato da Il Fatto Quotidiano, Schinas ha detto di non volere “condividere pubblicamente il lavoro che il nostro team dedicato è sempre impegnato a sviluppare”, ma evidenzia che l’intensità del flusso di disinformazione è “maggiore del solito”. La Schinas ha precisato:”Anche se non ci illudiamo che questo problema possa essere risolto da Bruxelles vi assicuro che stiamo facendo tutto il possibile, al meglio delle nostre possibilità”. La portavoce non ha nascosto che spesso e volentieri “ci troviamo soli ad affrontare questo problema. Servirebbe un’alleanza più ampia, con le piattaforme, che si stanno già impegnando, i governi, la società civile, i sindacati, i giornalisti, non solo noi”.

FAKE NEWS E POLITICA: NUMERI PAUROSI

Che qualcosa ai livelli più alti debba muoversi, e in fretta, contro la diffusione di fake news sui social che contribuiscono alla disinformazione dei popoli europei e mondiali è un dato di fatto, ma lo è pure che al momento i colossi del web non sembrano avere alcuna intenzione di collaborare come la portavoce capo della Commissione Europea, Margaritis Schinas, ha auspicato. Ne è una prova l’inchiesta pubblicata da openDemocracy, secondo cui Google e Facebook avrebbero fatto di tutto nelle ultime riunioni con l’Unione Europea per tentare di annacquare le nuove più stringenti regole contro le fake news pensate da Bruxelles. Come riportato da Il Fatto Quotidiano, nell’inchiesta si precisa come Facebook e Google avevano “alleati potenti al tavolo” dei 39 esperti chiamati dall’Unione Europea per scrivere il Codice di condotta (EU Code of Practice on Disinformation) per le piattaforme online a settembre 2018 (basato sul report del gruppo uscito a marzo, ndr), e hanno utilizzato il loro potere finanziario per affossarlo. Le 77 pagine messe offline negli ultimi giorni da Facebook rappresentano purtroppo soltanto la punta dell’iceberg. Come ricorda Il Fatto Quotidiano, soltanto in Italia sono state segnalate dagli attivisti di Avaaz 104 pagine e 8 gruppi Facebook che diffondono contenuti volutamente deviati per un totale di oltre 18 milioni di follower e 23 milioni di interazioni negli ultimi tre mesi. Difficile pensare che con numeri del genere il voto non venga orientato…



© RIPRODUZIONE RISERVATA