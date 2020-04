Fake news No Vax su vaccino Coronavirus/ OMS: fanno danni prima ancora che sia pronto

Pubblicità

Per il vaccino contro il Coronavirus dovremo aspettare ancora diverso tempo, ma diversi gruppi No Vax sono già sul piede di guerra contro quella che potrebbe essere (pur con tutte le cautele del caso) la migliore speranza di sconfiggere il Coronavirus, con fake news potenzialmente molto pericolose. Le accuse sono di ogni genere: in America ad esempio c’è chi sostiene che il dottor Anthony Fauci stia bloccando altre possibili cure per favorire il vaccino, che sarebbe anche lo strumento con cui Bill Gates potrebbe impiantare microchip in ogni persona, o addiruttura ridurre del 15% la popolazione mondiale.

Una enorme battaglia di “contro pubblicità” per minare la fiducia verso un vaccino che, come detto, per ora è ancora ben lontano dall’essere pronto. La CBS ha indagato il fenomeno dei No Vax contro il vaccino per Coronavirus negli Stati Uniti: il timore di medici e scienziati è che la disinformazione sul vaccino possa portare molti a scegliere “cure” finte o addirittura pericolose.

Un vaccino per funzionare deve avere una diffusione massiccia: cosa succederebbe se molte persone decidessero di non vaccinare sé stessi e i propri figli? Rita Palma, leader di un gruppo No Vax di Long Island (New York), ha già dichiarato che loro non vi faranno ricorso. Il Coronavirus ha riacceso con forza il dibattuto sui vaccini: la maggior parte delle persone lo aspetta con ansia, anche qualche No Vax ha cambiato idea (almeno per quanto concerne il Covid-19), ma d’altra parte sono stati rilanciati anche dubbi e timori.

ALLARME OMS: FAKE NEWS NO VAX DANNEGGIANO VACCINO CORONAVIRUS

Questi movimenti spesso sono in prima linea nel sostenere trattamenti non approvati e nella contestazione contro le norme di contenimento del contagio, aumentando dunque ancora di più la confusione su ciò che serve fare per contrastare il Coronavirus. Nell’Idaho ad esempio settimana scorsa un gruppo di famiglie affilate ad un gruppo No Vax affollavano un parco giochi: il vaccino è ancora lontano ma già è nata “la tempesta perfetta della disinformazione”, come l’ha definita uno degli scienziati consultati dalla CBS sul tema.

Vari gruppi su Facebook rilanciano timori quando non vere e proprie fake news: nel mirino soprattutto Bill Gates, identificato come il “dittatore delle politiche per la salute mondiale”. Il direttore generale dell’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, lunedì ha criticato gli scettici del vaccino per diffondere la disinformazione proprio mentre molte famiglie stanno ritardando le vaccinazioni “normali” dei propri figli per il timore di contrarre il Coronavirus negli studi medici.

Insomma, tutto ciò potrebbe creare problemi anche per i vaccini tradizionali e di conseguenza per le malattie che essi curano. Tra le varie teorie cospirative, in Russia c’è chi sostiene che il vaccino verrà utilizzato per iniettare nanoparticelle alle persone. Su tutto questo ora l’OMS lancia l’allarme.



