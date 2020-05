Fake news sui siti web: come riconoscerle?/ Linee guida e task force del Governo

Pubblicità

Le fake news in rete rappresentano una delle più grandi piaghe dell’era digitale che l’umanità intera sta affrontando, acuitasi notevolmente con il deflagrare della pandemia di Coronavirus, che ha spinto le persone a ricercare sui siti web continui aggiornamenti e, alcuni sciacalli, ad approfittare della situazione di panico generale, creando contenuti falsi ma allarmanti, spesso con titoli che inducono il lettore a fare click sul link della “notizia”. A tal proposito, “La Gazzetta del Mezzogiorno” ha intervistato il professor Ruben Razzante, docente di Diritto dell’Informazione presso l’Università Cattolica di Milano e la Lumsa di Roma e componente della task force istituita dal Governo Conte per combattere la cattiva informazione e prevenire così i suoi possibili effetti collaterali. “Siamo operativi da un mese e noi otto esperti, insieme ai tre rappresentanti delle istituzioni che completano tale organo, stiamo elaborando il documento contenente le linee guida con cui intendiamo aiutare gli italiani a distinguere una notizia vera da un contenuto non corrispondente alla realtà e generato solo per lucrarci sopra”.

FAKE NEWS SUI SITI WEB: COME NOTARLE?

In attesa della pubblicazione del documento finale, che avrà lo scopo di aiutare l’intera popolazione del Belpaese a riconoscere sin da subito una fake news da una notizia reale, il professor Ruben Razzante ha approfittato dello spazio concessogli dai colleghi de “La Gazzetta del Mezzogiorno” per fornire alcune prime indicazioni utili: “Bisogna sempre andare alla ricerca della paternità dell’informazione – ha asserito –. Come faccio a fidarmi di quanto pubblicato su un sito sconosciuto, che non è neppure gestito da giornalisti e che non ha neppure un direttore responsabile? Se l’utente arriva a capire queste cose da solo, in totale autonomia, questa non è una vittoria della task force, bensì della civiltà digitale”. Qualcuno si chiede anche se sarà stilato un elenco dei siti internet da evitare per non imbattersi in contenuti fasulli: “La task force – ha risposto il professor Rezzante –, non dirà mai di evitare il tale sito perché farlocco. Sarà la gente che dovrà imparare a comprenderlo, sulla base dei nostri suggerimenti e dei parametri da noi forniti”.



