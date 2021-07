“Fake news vaccini? Bisogna controllare sms privati”/ L’idea choc dei democratici Usa

Controllare gli sms privati di milioni di persone per combattere le fake news sui vaccini. Questa l’idea del Comitato nazionale democratico, l’organo alla base del Partito democratico statunitense, per combattere la disinformazione. La proposta è di lavorare al fianco delle compagnie telefoniche per combattere la diffusione delle fake news tramite social e sms. Lo rivela Politico, facendo scoppiare la bufera, perché si pone così un grosso problema di privacy. In che modo avverrebbe questo controllo? Verrebbero praticamente controllati tutti i messaggi di testo? Senza contare poi la questione che riguarda il fact checking. Alcune notizie considerate “bufale” sono state censurate, ma successivamente quelle informazioni sono state rivalutate.

Renzi: "Fedez non conosce ddl Zan"/ "Ferragni? Mai parlato dei loro figli sui social"

Pensiamo all’ipotesi della fuga del coronavirus dal laboratorio di Wuhan, secondo cui la pandemia Covid avrebbe origine dalla fuga accidentale di Sars-CoV-2 dall’Istituto di Virologia di Wuhan, in Cina. Una tesi inizialmente definita complottista e che ora è oggetto di una maxi indagine da parte dell’intelligence Usa. Quel che oggi potremmo ritenere una fake news domani potrebbe essere smentita dai fatti.

Lupi vs Pedullà, lite tv: “Prescrizione? Conte disperato”/ “Pd e Lega sono corrotti!”

BUFERA IN USA DOPO L’INDISCREZIONE DI POLITICO

Il fine giustifica i mezzi? Combattere fake news e bufale è necessario, ma a che prezzo? Quello della nostra privacy? Tucker Carlson, uno dei più noti conduttori di Fox News, ha attaccato duramente l’amministrazione Biden dopo l’indiscrezione riportata da Politico. «Oggi abbiamo appreso che l’amministrazione Biden considera la censura applicabile anche al discorso privato. Quello che dite solitamente in privato, quando siete soli con il vostro telefono, non sarete in grado di dirlo o leggere quello che volete, perché la DNC prevede di controllare – e apparentemente ha la capacità di controllare – il flusso di informazioni che ricevete sul vostro telefono. Niente che metta in discussione la politica ufficiale del regime ti raggiungere». Per un paese come gli Stati Uniti che si professa libero questa proposta è a dir poco inquietante, quanto la deriva che si rischia. Perché la disinformazione può diventare qualsiasi cosa che il governo non vuole che tu sappia. Ed è per questo che Carlson si rivolge ai repubblicani che finora sono rimasti in silenzio: «Dove sono i repubblicani ora che sanno che l’amministrazione Biden ha deciso che possono controllare i vostri messaggi di testo? Che la DNC è responsabile di ciò che scrivete agli altri americani?».

LEGGI ANCHE:

Cartabia: "Riforma giustizia non è compromesso politico"/ "Due concorsi magistratura"

© RIPRODUZIONE RISERVATA