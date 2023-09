Fake Show – Diffidate dalle imitazioni con Max Giusti, 1a puntata/ Diretta e ospiti: Bisciglia, Brescia…

Fake Show – Diffidate dalle imitazioni: anticipazioni e diretta prima puntata del nuovo programma di Max Giusti

Raidue torna a fare compagnia ai telespettatori con uno show dedicato alla comicità. Da lunedì 18 settembre, in prima serata, Max Giusti conduce la prima puntata di “Fake Show – Diffidate dalle imitazioni“, il nuovo programma ricco di ospiti e che punta a regalare una serata spensierata e ricca di risate e divertimento ai telespettatori. Uno show nuovo in cui, in ogni puntata, gli ospiti si metteranno alla prova affrontando anche diverse prove individuali, di coppia o di gruppo basate sulle imitazioni di personaggi famosi, ma anche di oggetti, rumori, suoni, balli e altro ancora.

Ad affiancare Max Giusti, in ogni puntata, saranno Francesca Manzini e Claudio Lauretta. Ospiti del primo appuntamento, oltre a Francesca Manzini e Claudio Lauretta, saranno: Filippo Bisciglia, Rossella Brescia, Valeria Graci, Peppe Iodice, Luca e Andrea dei Panpers.

Le prove di Fake Show – Diffidate dalle imitazioni

Sono diverse le prove che, in ogni puntata, gli ospiti di Fake Show – Diffidate dalle imitazioni, dovranno affrontare. Nella prima prova dal nome “La senti questa voce“, uno degli ospiti, seduto di spalle a centro studio, ascoltare alcune canzoni. Sulla base musicale entrerà in studio il cantante e l’ospite dovrà indovinare se si tratta del cantante originale o dell’imitazione.

Nel corso della serata, poi, agli ospiti, si aggiungeranno le “FakeStar”, sosia e imitatori di grandissimi personaggi musicali e i “Fakenomeni”, una serie di personaggi eccentrici che si esibiranno in imitazioni originali e molto particolari. Ci saranno, poi, le incursioni di Maurizio Di Girolamo e Gennaro Calabrese che regaleranno al pubblico varie imitazioni come quelle di Roberto Benigni e Flavio Insinna.

Come vedere in diretta streaming Fake Show – Diffidate dalle imitazioni

Tante risate e puro divertimento, dunque, per Fake show – Diffidate dalle imitazioni che può essere seguito in diretta televisiva, ogni lunedì sera su Raidue e in diretta streaming tramite il sito o l’applicazione Raiplay che consente di vedere la trasmissione anche in un momento successivo rispetto alla messa in onda della puntata.

