Falco, il cantante/ Dal grande successo con Der Kommissar e Rock Me Amadeus all’oblio

Chi è Falco?

Falco, il cantante di Der Kommissar e Rock Me Amadeus tra i protagonisti della nuova puntata revival di Techetechetè in onda subito dopo il TG1 su Rai1. Il cantante e musicista austriaco è diventato famoso nei primi anni ’80 proprio grazie alla canzone “Der Kommissar” con cui ha conquistato le classifiche di mezzo mondo. A cominciare da quella italiana, ma anche quella americana diventando il primo cantante austriaco ad entrare nella hit-parade degli Stati Uniti. Un successo strepitoso, visto che il brano ha infranto i 6 milioni di copie vendute in tutto il mondo.

Santa Esmeralda/ Il successo mondiale con "Don't Let Me Be Misunderstood"

Der Kommissar è stata un hit ovunque: dall’Austria alla Francia, ma anche in Germania, Italia, Spagna e tutta Europa. Grazie alla spinta di Afrika Bambaata che la suona nei club neri della Grande Mela, la canzone conquista anche la classifica americana entrando alla settantaduesima posizione. Un piccolo grande record per il cantante austriaco che veniva descritto così dall’amico e compagno di band Wickerl Adam: “Falco era sesso, droga e rock n’roll in abiti Versace”.

Leyla Martinucci, ex fidanzata Massimo Ranieri/ Otto anni d'amore, poi l'addio...

Falco: dopo “Der Kommissar” bissa il successo con “Rock Me Amadeus”

Dopo il grande successo mondiale di “Der Kommissar”, Falco ci riprova con ottimi risultati con “Rock Me Amadeus”, un brano dedicato al compositore austriaco Wolfgang Amadeus Mozart. Il brano, pubblicato nel marzo del 1986, conquista le classifiche mondiali: tre settimane in vetta alla USA Billboard diventando la prima canzone tedesca ad aver raggiunta la prima posizione negli Stati Uniti d’America. Il brano conquista anche la Gran Bretagna e il mondo intero. Anche l’album “Falco 3” è un successo raggiugnendo la posizione numero 3 della classifica americana.

Perché Giovanni Calone si chiama Massimo Ranieri?/ C'entra Grace Kelly e...

Nonostante il grande successo però il cantante con tanto di occhialoni scuri e giubbotto di pelle nera cade in un oblio scomparendo dalle classifiche. Falco non è in grado di gestire la sua fama da star e si lascia andare all’uso di droghe, alcol, psicofarmaci e follia che lo portano a lasciare l’Europa e trasferirsi a Santo Domingo. Muore giovanissimo in seguito ad un incidente stradale a bordo del suo Mitsubishi Pajero che si scontra con un bus sulla strada che collega Villa Montellano a Puerto Plata nella Repubblica Dominicana. L’autopsia sul cadavere del cantante segnalò la presenza di alcool e cocaina nel sangue di Falco.



© RIPRODUZIONE RISERVATA