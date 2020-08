FALL GUYS SU PS PLUS, SERVER DOWN/ Oltre 120mila accessi, connessioni in tilt

L’attesissimo arrivo di Fall Guys su PS Plus ha fatto… flop! Era prevedibile come il gioco, accessibile gratuitamente, avrebbe fatto registrare un grande afflusso di utenti registrati sia su PC che su PS4: si sperava però che i server potessero reggere e invece non è stato così, il comparto multiplayer di uno dei party game più popolari del momento è andato letteralmente in tilt, e con i server down la serata di gioco è andata di fatto in fumo. Il team di Mediatonic che supervisiona il tutto ha confermato dunque come i server siano inaccessibili per Fall Guys gratis su PS Plus, e con un messaggio postato su Twitter si è scusato con la community per i disagi provocati dal down dei server, anche se per stemperare scherzosamente i ragazzi di Mediatronic hanno sottolineato nello stesso tweet come gli utenti fossero stati in un certo senso “avvertiti” dei possibili disagi.

FALL GUYS GRATIS, OLTRE 120MILA ACCESSI IN CONTEMPORANEA

Dunque su Twitter oltre a porgere le sue scuse per i server down che hanno impedito l’accesso gratuito agli utenti su Fall Down per PS Puls, il team di Mediatronic ha sottolineato di aver scherzosamente messo in guardia riguardo questo tipo di problemi con un post condiviso nella mattinata di martedì 4 agosto per celebrare gli oltre 120.000 utenti connessi in contemporanea al gioco. Una mole che difficilmente non avrebbe potuto causare disagi e così è stato in serata, con i server rivelatisi totalmente inaccessibili. Sempre attraverso i propri profili social ufficiali, i ragazzi di Mediatonic hanno rassicurato i fan sottolineando di voler “irrobustire l’infrastruttura dei server, ma c’è ancora del lavoro da fare per migliorare le cose”. Già nella serata di martedì gli accessi, avvicinandosi alla mezzanotte, sono tornati possibili anche se i server e le connessioni sono risultati lenti, l’obiettivo è riportare tutto alla normalità per la comunità di Fall Guys entro mercoledì.



