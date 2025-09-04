Fall è la rappresentazione concreta di quanto un budget limitato possa generare comunque un grande successo: spettacolarità e adrenalina assicurate

Fall, film su Italia 1 diretto da Scott Mann

La prima serata di Italia 1, giovedì 4 settembre, alle ore 21.20, propone l’action thriller del 2018 dal titolo Fall. Il film è diretto da Scott Mann, regista britannico esperto di azione al cinema e conosciuto per Final Score (2018), con Dave Bautista e Pierce Brosnan. Mann si è occupato anche della sceneggiatura per una coproduzione Regno Unito/Stati Uniti della Lionsgate. Il film è incentrato sulla sfortunata scalata di due donne dell’antenna per le comunicazioni radio di una stazione abbandonata, con un’azione che si sviluppa in un unico luogo ma che garantisce un alto livello di suspence grazie a una sapiente regia.

Protagonista del film è Grace Fulton, che interpreta Becky, conosciuta per il ruolo di Marie Bromfield del DC Extended Universe nei film Shazam! e Shazam! La furia degli dei. La coprotagonista è Virginia Gardner, nel ruolo di Hunter. Nel cast anche Mason Gooding, Jeffrey Dean Morgan e Darrell Dennis.

La trama del film Fall: una scalata al cardiopalma

Fall racconta la storia di tre alpinisti: Dan, Becky e Hunter. Il film si apre con la loro scalata di una montagna e la caduta rovinosa di Dan che ne causa la morte. Dan era il marito di Becky, la quale decide di abbandonare per sempre le arrampicate ed entra in depressione dedicandosi all’alcool.

Trascorso un anno, su sollecitazione del papà di Becky, quest’ultima viene convinta a fare una scalata in onore di Dan e per esorcizzare la sua morte. L’idea è quella di arrampicarsi sulla torre di una stazione radio dismessa alta 700 metri e una volta raggiunta la vetta, spargere le ceneri del defunto.

L’impresa sembra andare per il meglio perché le ragazze riescono a raggiungere la cima, ma i problemi iniziano nella discesa: la scaletta si rompe e rimangono intrappolate a 500 metri d’altezza. Come se non bastasse, lo zaino con l’acqua è caduto di sotto incastrandosi tra le parabole. Non c’è campo per i cellulari e quindi l’unica soluzione è risalire e aprire la cassetta di sicurezza in cima. Qui trovano un binocolo e un razzo di segnalazione che riescono a sparare in direzione di un camper di passaggio di sotto: il risultato è disastroso perché subiscono il furto della loro auto rimastra incustodita.

A questo punto serve recuperare il drone nello zaino per attaccarlo alla batteria della lampada di segnalazione aerea dell’antenna. Una volta caricato, il drone viene mandato in ricognizione con la richiesta d’aiuto, ma si schianta contro un camion. Quello che doveva rivelarsi un rito propiziatorio per dimenticare la morte di Dan si trasforma così in un’odissea tragica. Riusciranno le due ragazze a tornare a terra?