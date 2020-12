Fallen/ Su Italia 1 il film con nel cast Addison Timlin (oggi, 16 dicembre 2020)

Fallen andrà in onda su Italia 1 in prima serata, alle 21.20 del 16 dicembre, diretta da Scott Hicks nel 2016 è stato tratto dalla fortunatissima saga scritta da Lauren Kate. La sceneggiatura è stata realizzata da Nichole Millard, Michael Ross e Kathryn Price mentre a fotografia, montaggio e musiche troviamo rispettivamente Alar Kivilo, Scott Gray e Mark Isham. La casa di produzione principale è la Apex Entertainment con la collaborazione di Lotus Entertainment, Mayhem Pictures e Silver Reel. Il cast vede i suoi protagonisti in Addison Timlin e Jeremy Irvine, insieme a Harrison Gilbertson, Daisy Head, Lola Kirke, Sianoa Smit-McPhee e Hermione Corfield.

Fallen, la trama del film

La storia di Fallen è focalizzata sul personaggio di Lucinda “Luce” Price, una normale diciassettenne che vite tranquillamente la propria vita fino al giorno in cui si ritrova catapultata in una realtà che non capisce, accusata di un crimine che lei dice di non aver commesso. Rinchiusa rinchiusa alla Sword & Cross, una sorta di riformatorio misterioso, fa la conoscenza di Daniel, un ragazzo che cattura subito la sua attenzione, bello, scostante, enigmatico e inizialmente odioso. Questo almeno fino a che il ragazzo non rivelerà di essere un angelo caduto costretto ogni 17 anni ad innamorarsi di lei per poi essere condannato a vederla morire ogni volta, subito dopo il loro primo bacio. Questa volta però le cose potrebbero essere diverse e Luce è disposta a tutto per vivere questo suo amore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA