Storia del fallito attentato allo stadio Olimpico di Roma: mandati, esecutori e quella pista alternativa (mai confermata) che porta a Berlusconi

Tra le pagine più misteriose della nota fase delle stragi mafiose della repubblica italiana, quella del fallito attentato allo stadio Olimpico di Roma resta – quasi senza ombra di dubbio – la più misteriosa perché a distanza di più di 30 anni non si conoscono ancora buona parte dei dettagli di un’operazione che (se non fosse fallita) avrebbe lasciato un vero e proprio segno indelebile nella nostra storia repubblicana: una pagina – quella dell’attentato allo stadio Olimpico di Roma – di cui si occuperà proprio nella serata di oggi, lunedì 29 settembre 2025, la trasmissione “Cose Nostre“.

Partendo dal principio, è utile ricordare che l’attentato allo stadio Olimpico di Roma sarebbe dovuto andare in scena la sera del 23 gennaio del 1994: in quel momento allo stadio romano si stava giocando la partita Roma-Udinese e un’auto carica con 120 chili di esplosivo attendeva paziente il passaggio delle camionette dei Carabinieri: quando il segnale fu azionato, però, l’esplosivo non funzionò e si riuscì a evitare quella che sarebbe stata facilmente la strage peggiore di quei complessi anni con centinaia di morti.

Le lunghissime indagini e i processi hanno appurato come versione più accreditata che l’attentato allo stadio Olimpico di Roma serviva per dare il “colpo finale” allo Stato italiano, uccidendo centinaia di persone nel delicato momento politico di transizione tra il dimissionario governo di Ciampi – con tanto di Camere sciolte solamente pochissimi giorni prima del fallito attentato – e quello che sarebbe venuto dopo; ma questa versione – e ci torneremo – non ha convinto a pieno gli inquirenti che ancora oggi indagano strenuamente su quella misteriosa pagina mafiosa.

Chi furono mandati ed esecutori dell’attentato allo stadio Olimpico di Roma: quel (presunto) filo rosso che riconduce fino a Berlusconi e Dell’Utri

Nel frattempo, comunque, i processi per l’attentato allo stadio Olimpico di Roma si sono celebrati e hanno portato alla condanna (in qualità di esecutori) di personaggi noti come Gaspare Spatuzza – ovvero colui che avrebbe dovuto realizzare il vero e proprio attentato, già coinvolto in numerosi casi eclatanti come la strage in via d’Amelio, il rapimento del piccolo Giuseppe Di Matteo e l’omicidio di Don Pino Pugliesi -, Salvatore Grigoli, Cosimo Lo Nigro e Salvatore Benigno, oltre a personaggi meno noti come Giuliano, Carra, Scarano, Giacalone e Mangano.

Mentre come mandati dell’attentato allo stadio Olimpico di Roma vennero condannati tutti gli appartenenti alla “cupola” di Cosa Nostra, tra Totò Riina a Provenzano, passando per i fratelli Graviano, ritenuti i principali ideatori del piano.

Tuttavia, a fornire una tesi alternativa all’attentato allo stadio Olimpico di Roma ci pensò lo stesso Gaspare Spatuzza che – dopo il pentimento, nel 2008 – raccontò agli inquirenti di una confessione che gli fece Giuseppe Graviano: dietro all’attentato (secondo questa versione che non è stata mai confermata, con le indagini ancora in corso) ci sarebbe stato un presunto accordo stipulato dallo stesso boss con Silvio Berlusconi e Marcello Dell’Utri il cui obbiettivo era quello – tramite le bombe del periodo stragista – di favorire la discesa in campo dell’imprenditore di Arcore; annunciata appena una settimana dopo il fallito attentato allo stadio Olimpico di Roma.