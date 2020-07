FALÒ TEMPTATION ISLAND 2020, 1A PUNTATA/ Alessandro Basciano bacia Valeria, Ciavy…

Falò Temptation Island 2020: cos’è accaduto nella prima puntata?

Le brutte sorprese al primo falò non arrivano soltanto per Valeria. Anche Ciavy scopre che la sua fidanzata a Temptation Island è già molto vicina ad un tentatore. Lui è Alessandro Basciano, l’ex corteggiatore di Uomini e Donne che sembra veramente interessato alla fidanzata di Ciavy. Infatti il ragazzo vede in video balli sensuali, un forte feeling e poi carezze e addirittura baci sul collo che Alessandro dà a Valeria. Ciavy è sorpreso ma non si infuria. Tuttavia dichiara: “Ho visto cose che non mi aspettavo proprio, io mi faccio anche problemi se spalmo la crema ad una ragazza… Alla fine quello bravo sono io qua. Io con me stesso sto tranquillo, è lei che non deve esserlo!” (Aggiornamento di Anna Montesano)

Valeria e Ciavy sempre più in crisi

Primo falò per fidanzati e fidanzate di Temptation Island 2020 e non mancano sorpresa. La prima a guardare il video che riassume i primi giorni del fidanzato è Valeria che si trova ad ascoltare le varie lamentele del fidanzato Ciavy. “Che schifo!” sbotta subito la ragazza, “L’amore non sa neanche cosa vuol dire! Io a dicembre scorso ho scoperto che stava in albergo con un’altra” D’altronde lui dichiara di non essere innamorato di lei “All’inizio la amavo, poi adesso è rimasto l’affetto!” La seconda protagonista del falò è Antonella Elia che, con sua grande delusione, non riceve alcun video da parte del fidanzato Pietro: “No, speravo almeno di vederlo, mi andava bene anche se mi tradiva!” ironizza la showgirl. Filippo però la avverte: “C’è tempo Antonella!”

Annamaria contro Antonio: brutte sorprese al primo falò

Terza protagonista del falò di questa prima puntata di Temptation Island è Annamaria. “Io credo che lui per me abbia tantissima stima ma non amore!” esordisce la donna, prima di scoprire che per lei ci sono dei video. Antonio nel filmato si fa massaggiare da una tentatrice e fa palesi apprezzamenti alla ragazza (e non soltanto a lei). Annamaria si infuria: “Il fatto che lui abbia avuto una preferenza per questa ragazza che si chiama Ilaria l’avevo capito subito, perché io sono troppo intelligente, molto più di lui. Me lo mangio in questo! Se fosse per me lo farei dire subito, però facciamogli capire quanto tempo dura un gettone nella giostra. Io mi sto rapportando un po’ con tutti a differenza sua!”



