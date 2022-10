Falsa identità per rubare soldi, Carlotta confessa/ “Non sono Nicole, basta bugie”

Falsa identità per rubare soldi: così Carlotta è diventata Nicole

A Le Iene c’è spazio per la storia di Carlotta, una giovane donna che è solita assumere una falsa identità per spillare soldi agli uomini. Lei racconta di chiamarsi Nicole, di essere orfana dopo la morte del padre per accoltellamento dopo aver salvato una ragazza da uno stupro e quella della madre per overdose, e addirittura rivela di avere dei tumori. E lo fa per prendere soldi ma spesso anche un tetto sopra la testa.

Giaele De Donà, l’amica Emy Buono svela i segreti del matrimonio con Brad Beck/ “Niente convivenza, i soldi…”

Le telecamere de Le Iene, nascoste, riprendono le sue bugie: “Ho perso mio papà a 19 anni, mia mamma a 25. Organizzo eventi, guadagno 40mila euro al mese proponendo menù ai ristoranti”. Proprio così ha “conquistato” Stefano, un ragazzo di Genova conosciuto in una serata, al quale si è avvicinata rivelando di vendere delle scarpe in edizione limitata: “Ad un certo punto lei si avvicina e mi bacia. Mi dice che doveva venire a Genova ma non aveva i soldi perché glieli avevano bloccato e glieli ho prestati io“.

Daniele Dal Moro, "Sono arrivato al punto di lasciarmi andare"/ Critiche e...

Falsa identità per rubare soldi: la storia con Stefano e la gravidanza

Così, Stefano presenta la ragazza ai suoi amici, che inizialmente trovano molto simpatica Nicole, riuscendo a stringere un legame con lei. Qualcosa, però, non torna. Così, scelgono di indagare: “Abbiamo fatto un gruppo Whatsapp chiamato ‘Gli 007’. Abbiamo indagato sul padre, poi sui ristoranti. Abbiamo chiesto a dei ristoranti se fosse mai venuta a proporre menù e hanno detto di no”, rivela un’amica. Un’altra racconta: “Ho guardato la carta d’identità. Lei si presentava come Nicole, sulla carta c’era scritto Carlotta. Ha trovato Stefano che aveva noi amici dietro, altrimenti…”. Quando gli amici hanno raccontato tutto a Stefano, lui ha chiesto alla ragazza di dirgli la verità, senza però ottenere una confessione: “Ho preso la Nicole per chiedere la verità e lei è scoppiata a piangere. Ha cominciato ad urlare ‘Ti ammazzo’, si metteva le mani in faccia e se ne è andata”.

Francesco Totti ha mentito sulla storia con Noemi Bocchi?/ Spunta un post che…

Non finisce però qui. Nicole, dopo aver chiuso con Stefano, inventa di essere incinta: “Io da ieri mattina sono incinta, mi servirebbero dei soldi. Questi sono gli esami che mi hanno fatto” racconta la ragazza. “Abbiamo scop**o 3 volte, una col preservativo, una non sono ven**o e l’altra sì. Siamo superfertili?” chiede Stefano, che poi propone alla giovane di fare un test di gravidanza. Lei impazzisce ed inizia ad urlare: “Sai che cos’è un aborto spontaneo? Ho avuto un aborto spontaneo. Puoi raccontare quello che vuoi di me, non mi interessa. Quello che mi hai fatto lo pagherai, andiamo in Tribunale. Visto che tu mi dici che io ti devo dei soldi, non ho proprio voglia di darteli”.

Falsa identità per rubare soldi. Carlotta confessa: “Ora basta bugie”

Così, intervengono Le Iene che la incontrano tramite un amico in comune di uno dei cameraman. Escono con lei, ascoltano le solite bugie e scoprono che ha un nuovo “fidanzato”. Così vanno a casa del povero malcapitato, che racconta: “Ha dei tumori. Ha detto che deve essere operata. Il fratello è morto il 17 e 18 di luglio”. A lui, Le Iene raccontano che non è vero nulla e decidono di incontrare la ragazza, che scoppia in lacrime e chiede tempo per raccontare tutto. Così, il giorno dopo, si presenta negli studi del programma tv e racconta tutto.

Nicole, anzi, questa volta la vera Carlotta, rivela: “Mi dispiace di aver mentito. Ieri per la prima volta mi sono vista da fuori e non è stato un bello spettacolo. Ho cominciato quando ho conosciuto Andrea, un ragazzo vestito tutto firmato. Ho mentito a tutti, ho creato una vita che avrei voluto avere. Io non ho niente, non ho nessuno. Mio padre non so come è morto, non l’ho mai visto. Mia madre è morta di overdose. Non ho un tumore e questa è la cosa più grave che ho detto. Mi sono sentita tanto sola e ho inventato di tutto. Io vivevo con mia nonna, quando è morta non sapevo dove andare. Chiedevo soldi perché non sapevo dove dormire. Un lavoro? Quando sei abituata a non fare niente, ti piace. Il non fare niente ti porta ad architettare. Mi piacerebbe aiutare gli altri, come cucinare in una mensa. Mi piace anche pulire. Mi piace la moda, i vestiti… Ho delle cose che mi piacciono. A me piacerebbe che Carlotta si innamorasse perché non lo ha mai fatto. A me basta avere una casa e il frigo con le cose dentro”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA