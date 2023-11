False partite IVA 2023/ Continuano i controlli: cosa si rischia? (14 novembre)

Sulle false partite IVA del 2023, il Fisco italiano sembra avere le idee chiare. Attuare una strategia come quella che vedremo, permetterà all’Agenzia delle Entrate di frenare il fenomeno dell’evasione fiscale, spesso portato a termine proprio grazie a degli escamotage ben studiati.

Le questioni sull’argomento sono molto variegate, c’è chi crede – come il Professore Boria – che in Italia l’evasione fiscale sia sovrastimata, chi invece – come i politici stessi – pensa che l’evasione sia il principale responsabile del decifit economico del nostro Bel Paese. In ogni caso, le scelte su quello che ci aspetterà a chi trova escamotage sulle false P.IVA, sembrano non aver dubbi.

False partita IVA 2023 nel mirino del Fisco italiano

Per comprendere come l’Agenzia delle Entrate voglia agire nei confronti delle false partita IVA, dovremmo riportare quanto contenuto nel comma 12 dell’art. 23 della Legge di Bilancio 2024, in cui si appura:

“Scaturire i medesimi effetti preclusivi previsti per i soggetti già destinatari del provvedimento di cessazione di altra partita IVA (presentazione di fideiussione, eventualmente parametrata alle violazioni fiscali riscontrate) anche nelle ipotesi in cui il contribuente abbia autonomamente comunicato, nei 12 mesi precedenti, la cessazione dell’attività“.

All’interno del documento, si continua a leggere:

“La partita IVA può essere richiesta (successivamente alla cessazione ai sensi dei commi 15-bis e 15-bis.1) dal medesimo soggetto, come imprenditore individuale, lavoratore autonomo o rappresentante legale di società, associazione o ente, con o senza personalità giuridica, costituiti successivamente al provvedimento di cessazione della partita IVA, solo previo rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata di tre anni dalla data del rilascio e per un importo non inferiore a 50.000 euro (condizione prevista dal precedente comma 15-bis.2) anche in conseguenza della notifica da parte dell’ufficio di un provvedimento che accerta la sussistenza dei presupposti per la cessazione della partita IVA, in relazione al periodo di attività, ai sensi dei commi 15-bis e 15-bis.1, nei confronti dei contribuenti che nei 12 mesi precedenti abbiano comunicato la cessazione dell’attività ai sensi del comma 3″.

