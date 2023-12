FALSO MOVIMENTO/ La poetica del viaggio secondo Wenders

Grazie a Cg Entertainment, proseguo il lavoro di recupero dei capolavori di Wim Wenders e grazie a nuovo master HD dallo scorso 29 novembre è disponibile in Dvd e in Blu Ray il bellissimo Falso Movimento di Wim Wender, parte della cosiddetta “Trilogia della strada”, secondo film in ordine di tempo dopo Alice nelle città (1973) e prima di Nel corso del tempo (1975). Un colto pamphlet sulle difficoltà di comunicare, che merita un’occasione per più motivi.

Base artica Zebra, Rete 4/ Colossal politico nei ghiacci, con Rock Hudson, oggi, domenica 17 dicembre 2023

SINOSSI – Glückstadt nel nord della Germania, Bonn, un palazzo lungo il Reno, un complesso residenziale alla periferia diFrancoforte e infine lo Zugspitze: queste sono le stazioni del viaggio che il giovane Wilhelm Meister spera lo salvi dalla cupa irritabilità e dallo sconforto che lo affliggono nella sua città natale. In luoghi sconosciuti pensa di poter fare ciò per cui ha sempre sentito una forte vocazione: scrivere. Con il viaggio che sua madre gli dà il permesso di fare, spera di ampliare i suoi orizzonti e soprattutto di trovare se stesso.

Piccola Peste, Italia 1/ Commedia culto degli anni '90 con John Ritter, oggi domenica 17 dicembre 2023

Ispirato al romanzo di Goethe “Gli anni di apprendistato di Wilhelm Meister”, Wenders in Falso movimento prosegue la poetica del viaggio dopo “Alice nelle città” e qui si inizia a intravedere la fortunata forma espressiva che caratterizzerà il cineasta tedesco. Attraverso l’ottima sceneggiatura dell’amico scrittore Peter Handke, compie una riflessione sul meccanismo e sulla funzione della scrittura, tenendo dentro i temi che faranno parte del suo cinema. Da segnalare l’esordio al cinema per Nastassja Kinski, accreditata col suo cognome originario, nei panni di Mignon.

Piccola peste torna a far danni, Italia 1/ Sequel del cult con John Ritter, oggi, domenica 17 dicembre 2023

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI











© RIPRODUZIONE RISERVATA