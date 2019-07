Famiglia aggredisce Carabinieri a festa paese/ Milano, 4 arresti: molestie a presenti

Una famiglia niente affatto tranquilla, quella che ieri sera si è resa protagonista prima di molestie ai presenti e poi di una aggressione ai Carabinieri intervenuti nel tentativo di riportare la calma. E’ accaduto nella serata di sabato in occasione di una festa di paese a Bellinzago Lombardo, in provincia di Milano. A rendersi protagonisti dell’assurdo episodio di violenza, tutti i membri di una famiglia già nota alle forze dell’ordine: padre, due figlie e genero, dei quali tre pregiudicati. Dopo l’aggressione ad una pattuglia dei carabinieri chiamata dalla gente del posto per via delle continue molestie, i quattro sono stati arrestati per violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Fortunatamente, come spiega TgCom24, le ferite riportate dai militari non sarebbero state gravi e considerate guaribili nel giro di pochi giorni. Anche dopo essere stati condotti in caserma e messi in una camera di sicurezza, i quattro hanno continuato ad infastidire per tutta la notte con le loro urla.

FAMIGLIA AGGREDISCE CARABINIERI A FESTA PAESE: 4 ARRESTI

Una famiglia non semplice, quella che ieri si è resa protagonista di una aggressione nel Milanese a scapito di una pattuglia di Carabinieri. Intervenuti dopo le segnalazioni dei presenti, i militari credevano di essere riusciti a riportare la calma convincendo i quattro molestatori a lasciare la festa. La tranquillità però avrebbe avuto vita brevissima in quanto poco dopo la mezzanotte, la famiglia con precedenti penali avrebbe fatto nuovamente ritorno in piazza, tornando a infastidire i presenti con insulti e spintoni. A quel punto è stato necessario un secondo intervento dei carabinieri che però, al loro arrivo, sarebbero stati aggrediti. Il padre 53enne avrebbe colpito il maresciallo con un pugno allo sterno. Le due figlie si sarebbero invece accanite contro una donna carabiniere, colpendola con un pugno e poi con una borsetta alla testa fino a farla sanguinare. Anche un terzo militare è stato vittima di un pugno che lo ha colpito all’orecchio. La festa per tutti loro si è conclusa in caserma.

