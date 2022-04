Famiglia all’improvviso – Istruzioni non incluse/ Su Canale 5 il film con Omar Sy

Famiglia all’improvviso – Istruzioni non incluse, film di Canale 5 diretto da Hugo Gélin

Famiglia all’improvviso – Istruzioni non incluse va in onda oggi, venerdì 1 aprile, a partire dalle ore 21.20 su Canale 5. Demain tout commence è stato girato nel 2016 da Hugo Gélin e si tratta del remake del film Instructions Not Included (2013) di Eugenio Derbez.

La sceneggiatura è di Hugo Gélin, Mathieu Oullion e Jean-André Yerlès e i produttori sono Philippe Rousselet e Stéphane Célérier. Grande protagonista del film è Omar Sy, accanto a lui nel cast troviamo anche Gloria Colston, Clemence Poesy, Antoine Bertrand, Ashley Walters, Clementine Celarie, Anna Cottis e Raphael Von Blumenthal.

Famiglia all’improvviso – Istruzioni non incluse, la trama del film: una vita cambiata

Il film Famiglia all’improvviso – Istruzioni non incluse ha per protagonista Samuel, un giovane ragazzo che vive nel sud della Francia. La sua esistenza è spensierata, senza vincoli, regole e fatta di tanto divertimento, feste e donne. Un giorno qualcosa cambia: una delle sue ex-amanti, Kristin, gli lascia in custodia Gloria, una bambina, affermando che si tratti di sua figlia. Samuel non vuole fare il padre e parte per Londra per trovare Kristin e ridarle la piccola. Il viaggio è inutile e il ragazzo decide di tenere con sé Gloria, stabilendosi a Londra, e grazie all’aiuto di Bernie, un agente televisivo omosessuale con cui fa amicizia.

Trascorrono otto anni. Samuel e Gloria sono una cosa sola: mentre Samuel lavora come stuntman, scopre che la figlia ha una grave malattia. Il ragazzo non vuole che Gloria sappia nulla. Un giorno Kristin si rifà viva e pretende di riavere Gloria tanto che comincia una battaglia legale. Se all’inizio Samuel risulta vincitore della causa, subito dopo Kristin effettua un test di paternità e si scopre che il ragazzo non è il vero padre biologico di Gloria. Sconvolto, Samuel scappa con la bambina. Come andrà a finire?

Il video del trailer “Famiglia all’improvviso – Istruzioni non incluse”

