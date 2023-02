Famiglia all’improvviso istruzioni non incluse/ Su Canale 5 il film con Omar Sy

Famiglia all’improvviso istruzioni non incluse, film di Canale 5 diretto Hugo Gelin

Famiglia all’improvviso istruzioni non incluse va in onda su Canale 5 per la prima serata di oggi, domenica 12 febbraio, a partire dalle ore 21:10. Si tratta di una pellicola realizzata in Francia da diverse case cinematografiche e distribuite in Italia dalla casa cinematografica Lucky Red.

La regia è di Hugo Gelin il quale ha dato il proprio contributo anche per la stesura del soggetto della sceneggiatura insieme a Mathieu Oullion e Jean André Yerlès. Nel cast sono presenti attori francesi e di livello internazionale come Omar Sy, Gloria Colston, Clemence Poesy, Antoine Bertrand, Ashley Walters, Clementine Celarie e Anna Cottis.

Famiglia all’improvviso istruzioni non incluse, la trama del film

Leggiamo la trama di Famiglia all’improvviso istruzioni non incluse. Samuel è un uomo che vive ormai da tempo da solo in un piccolo paesino ubicato nella parte più a sud della Francia. Questa sua condizione di single incallito gli ha permesso di portare avanti una vita senza vincoli e regole, incentrata esclusivamente sul divertimento e su tutto quello che lo fa stare bene. Spesso ha avuto tante storie d’amore puntualmente terminate nel giro di poche settimane, anche in ragione della sua ferma volontà di non volersi legare con nessuna.

Purtroppo la sua quotidianità viene completamente stravolta quando un bel giorno alla porta di casa bussa Christine, una delle sue ex amanti. La donna dopo aver evidenziato che in tanti anni non abbia mai chiesto nulla, gli fa presente che dalla loro relazione è nata una bambina a cui è stato dato il nome di Gloria e che ora è arrivato il momento per lui di occuparsene. L’uomo non ha neppure in tempo di metabolizzare la vicenda che la sua ex riprende immediatamente il volo per far ritorno alla sua città ossia a Londra.

Dopo aver ragionato lungamente si rende conto di non essere assolutamente pronto e non avere le capacità per potersi occupare di una bambina e così parte anche lui per Londra con l’obiettivo di ritrovare la sua ex e restituire la bambina. Purtroppo la sua frenetica attività di rintracciare la donna risulta andare a come sperato e così non può far altro che tenere con sé la bambina ed occuparsene con il costante aiuto del suo nuovo amico Bernie, un agente televisivo omosessuale.

Poco alla volta Samuel riesce ad interpretare al meglio il suo ruolo di padre e costruisce con lei un bellissimo rapporto. Dopo otto anni da quell’evento il legame tra padre e figlia è davvero molto forte e diventano sempre più inseparabili e felici. Purtroppo questa felicità non durerà ancora per molto tempo in ragione del ritorno improvviso della mamma che vuole riprendersi la figlia facendo presente come peraltro Samuel non fosse il padre biologico e soprattutto con la scoperta che la piccola e povera Gloria sia affetta da un male incurabile che molto presto la porterà alla morte.

