Famiglia all’improvviso istruzioni non incluse/ Su Canale 5 il film con Omar Sy

Famiglia all’improvviso istruzioni non incluse è il film che riempie la programmazione televisiva di Canale 5 per la prima serata di oggi, mercoledì 2 ottobre 2019, a partire dalle ore 21:35. Si tratta di una pellicola stata realizzata in Francia nel 2016 che è stata distribuita in Italia dalla casa cinematografica Lucky Red. La regia è stata affidata al cineasta di origini transalpine Hugo Gelin il quale si è occupato anche della stesura della sceneggiatura insieme a Mathieu Oullion e a Jean Andrè Yerles mentre il soggetto è stato tratto dal film messicano Instructions Not Included del quale è evidentemente un remake. Nel cast di questo film sono presenti Omar Sy, Gloria Colston, Clemence Poesy, Antonio Bertrand, Ashley Walters e Clementine Celarie.

Famiglia all’improvviso istruzioni non incluse, la trama del film

Ecco la trama di Famiglia all’improvviso istruzioni non incluse. In un piccolo centro del Sud della Francia vive un uomo di nome Samuel che trascorre le proprie giornate divertendosi al massimo delle proprie possibilità e soprattutto senza mai avere un obiettivo preciso nella propria esistenza anche per quanto concerne l’aspetto sentimentale. Infatti nel corso della propria vita è stato protagonista di diverse storie d’amore durate pochissimo, senza mai volersi prendere le proprie responsabilità ed un impegno costante. Un giorno nella cittadina si fa viva Kristin una sua ex fiamma che senza alcun preavviso le presenta una dolce bambina di nome Gloria asserendo che sia sua figlia. In pratica Kristin lascia la bambina a Samuel e scappa via a Londra. Samuel si dimostra spaventato e sconvolto da questo genere di situazione tant’è che si trasferisce a sua volta Londra con la speranza di ritrovare la donna e quantomeno condividere l’esperienza della crescita della bambina. Non riuscendo in questo intento, Samuel gioco forza dovrà responsabilizzarsi e diventare un padre amorevole che metterà al primo posto sempre e comunque le esigenze delle propria piccola. Passano gli anni e tra i due si instaura un rapporto sempre più bello e soddisfacente anche perché Samuel lascia che ad aiutarlo in questa esperienza di genitore sia un nuovo amico nel frattempo trovato a Londra che peraltro gli permette di lavorare nel mondo del cinema nelle vesti di un stuntman. Un brutto giorno purtroppo dopo una visita medica si scopre che la bambina è affetta da un gravissimo male che ben presto la porterà alla morte. Disperato decide di far finta di nulla in maniera tale da regalare alla propria figlia gli ultimi mesi di grande amore e felicità. Un obiettivo che viene messo fortemente a rischio dal ritorno di Kristin decisa a tutto pur di riabbracciare la propria bambina della quale peraltro si scoprirà non essere figlia biologica del povero Samuel. I due ex amanti dopo una breve battaglia legale si renderanno conto di dover dare alla bambina un ultima parte di vita che possa essere serena e felice.

