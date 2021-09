Famiglia all’improvviso Istruzioni non incluse su Canale 5/ Omar Sy in prima serata

Famiglia all’improvviso Istruzioni non incluse, diretto da Hugo Gélin

Famiglia all’improvviso Istruzioni non incluse va in onda su Canale 5 oggi, 15 settembre, a partire dalle 21,20. La pellicola è di genere commedia ed è stata girata nel 2016 in Francia. È un remake del film messicano Instrunction not includet del 2013. La regia è di Hugo Gélin, il cast annovera l’attore Omar Sy nel ruolo del protagonista, mentre gli altri interpreti sono: Gloria Colston, Clemence Poésy. Il film è costruito in maniera intelligente con la crescita dell’attenzione che ci porta da un inizio che sa di commedia riflessiva e che poi si trasforma in momenti anche di pregevole ilarità suscitando attenzione in un pubblico piuttosto variegato.

Famiglia all’improvviso Istruzioni non incluse, la trama

La vicenda di Famiglia all’improvviso Istruzioni non incluse narra la storia del giovane Samuel, donnaiolo e nullafacente che vive sulle sponde del mare a sud della Francia. Il ragazzo non ha nessun legame e responsabilità e trascorre la sua vita tra feste e scorribande varie. Un giorno, all’improvviso, le cose cambiano, perché si presenta alla sua porta Kristin (donna di cui non ricordava nemmeno l’esistenza) la conquista di una sola notte. Senza inutili tentennamenti, la ragazza gli pone tra le braccia Gloria, la sua piccola di 3 mesi. Samuel, completamente ignaro e incapace, parte alla ricerca della donna a Londra, ma di Kristin purtroppo, nessuna traccia. Visibilmente in difficoltà, in quanto senza un euro e sprovvisto di lavoro e incapace di parlare l’inglese, Samuel conosce un giovane attore che gli propone un lavoro come stuntman. Gli anni trascorrono e Samuel non cambia la sua filosofia di vita e la trasmette alla bambina ormai cresciuta. A scuola la bambina fa amicizia con tante bambine che hanno la mamma, e Gloria comincia a chiedersi dove fosse la sua. Samuel, che ha la grande dote di non perdersi d’animo, s’inventa che la mamma è un’agente segreto con la quale comunica tramite Internet e che potrebbe arrivare improvvisamente a Londra tra una missione e l’altra. Quando Gloria ha 8 anni, Kristin arriva davvero a Londra in compagnia del suo nuovo compagno americano. La donna, che pare aver riacquistato l’istinto materno, desidera riprendersi la bambina e rifarsi una vita con lei Oltreoceano. Purtroppo la storia ha un esito drammatico, perché, la bimba è affetta da una grave malattia e Samuel viene a conoscenza che non è il suo vero padre. Questa rivelazione non cambia i sentimenti del giovane, che resta vicino alla figlia fino a quando non giunge la sua morte.

