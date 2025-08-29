La famiglia anagrafica per ISEE è essenziale, ma occorre prestare attenzione alle regole volute dal fisco italiano.

I componenti di una famiglia e l’anagrafica correttamente aggiornata, sono dati estremamente utili per ottenere l’ISEE. Ancora prima occorre però compilare in modo adeguato la DSU.

Grazie al corretto inserimento di ciascuna informazione, è possibile individuare gli eventuali benefici fiscali che potrebbero essere attribuibili ad un determinato nucleo.

Famiglia anagrafica per ISEE obbligatoria

Per un ISEE corretto (utile a farsi riconoscere i bonus fiscali), ogni componente familiare dovrà acquisire lo stato di famiglia (richiedibile al proprio Comune di residenza), in cui saranno descritti i legami affettivi di ciascun convivente (indipendentemente che sussista un matrimonio o una semplice parentela).

Spesso tra i soggetti esclusi dallo stato di famiglia rientrano sia i deceduti che coloro che hanno residenza all’estero (salvo che si tratti di un coniuge iscritto all’AIRE).

Attenzione infine alla condizione di un “convivente“, che non significa necessariamente esser incluso nella famiglia anagrafica. Consideriamo ad esempio i lavoratori o gli studenti fuori sede, in quel caso la loro convivenza potrebbe essere suddivisa su più immobili.

Coniugi e figli

Le regole sui coniugi sono lievemente differenti, in quanto come tali per lo Stato rientrano sempre e comunque nello stesso nucleo familiare, anche se convivono in luoghi differenti oppure le loro residenze non corrispondessero.

Tra ex coniugi (con un divorzio in corso), entrambi – oltre a spostar la residenza – devono inviare al Comune la scissione (qualora vivessero sotto lo stesso tetto), così da separare il nucleo.

Per figli c’è una differenza rispetto all’età. Il minorenne che convive con il gestore (anche se è a carico fiscale dell’altro genitore), rientra nel suo stesso stato di famiglia, mentre superati i 18 anni e laddove non viva più con i suoi genitori, e magari mantenendo il carico IRPEF, sarà sempre parte del nucleo.

Abbiamo chiarito in questo modo la definizione di famiglia anagrafica che tornerà utile durante l’elaborazione della DSU e successivamente dell’ISEE.