Famiglia Cerea, Da Vittorio/ Titolari ristorante tre stelle Michelin a MasterChef

Famiglia Cerea, Da Vittorio: prova ‘stellare’ a MasterChef

Grembiuli allacciati, pronti per la puntata di MasterChef Italia del 24 febbraio che vede i 5 concorrenti rimasti a contendersi la finale con le ultime prove, tra queste la più emozionante presso il rinomato ristorante di Bergamo, Da Vittorio. I giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli stanno per scegliere l’undicesimo MasterChef italiano. Carmine, Christian, Lia, Nicky Brian e Tracy affronteranno una serata stellare: prima il saluto con il campione di tennis Matteo Berrettini, ospite speciale in un ruolo inedito e sorprendente, poi andranno nel regno della famiglia Cerea, titolari del prestigioso ristorante che ha tre stelle Michelin.

Da Vittorio infatti conquista i palati più raffinati dal 1966, quando la signora Bruna e suo marito Vittorio Cerea, appassionati di cucina, decisero di aprire il ristorante nel centro di Bergamo. Lo loro fu una vera scommessa, perché puntarono tutto sul pesce, un alimento poco presente nei menù della zona, perché fortemente legata alla tradizione della carne. Ebbene, grazie alla professionalità, alla costanza, agli ingredienti freschi e genuini, in breve tempo il ristorante Da Vittorio diventa la meta preferita dei buongustai che iniziano ad arrivare da varie parti della Lombardia e non solo.

Famiglia Cerea, il ristorante Da Vittorio con tre stelle Michelin

A Masterchef Italia il 24 febbraio 2022 i concorrenti rimasti eseguiranno la prova per accedere alla finale, entrando nelle cucine del ristorante Da Vittorio di Brusaporto in provincia di Bergamo. La famiglia Cerea negli anni ha conquistato traguardi importantissimi come la prima stella Michelin ottenuta nel 1978, diventa poi doppia nel 1996, grazie all’aumento delle votazioni e dei giudizi più prestigiosi di famosi critici italiani e internazionali. Nel 2000 il ristorante bergamasco entra anche nella super guida dei migliori ristoranti del Pianeta. Per prima cosa attraverso l’iscrizione ai “Relais Gourmand”, poi con il trasferimento nella meravigliosa villa immersa nel verde della Cantalupa, a Brusaporto. Infine nel 2010, arriva la tanto desiderata terza stella Michelin.

Dal 1966, la famiglia Cerea ne ha fatta di strada, con una dedizione costante all’universo culinario e grazie anche alla fedeltà dei loro clienti. Oggi il ristorante è rimasto a conduzione familiare con i figli che hanno ereditato dal papà Vittorio, il fondatore, tutta la passione e la professionalità del settore. Sono riusciti a coniugare la tradizione con le tecniche moderne, valorizzando al massimo le materie prime. Oggi al timone di Da Vittorio ci sono la signora Bruna e i 5 figli: gli chef Enrico e Roberto, Francesco, responsabile delle cantine e della ristorazione e sterna, Rossella che si occupa dell’ospitalità e Barbara che dirige il caffè pasticceria Cavour 1980 di Bergamo Alta.



