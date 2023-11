Famiglia con disabili sfrattata a Ostia “Da lunedì siamo in strada”/ Hanno diritto ad una casa popolare

Storie Italiane torna ad occuparsi del caso della famiglia di Ostia, moglie e marito con due figli disabili. Dopo aver perso il lavoro e la cassa integrazione, i quattro sono stati sfrattati e vivono attualmente in una roulotte nonostante abbiano diritto ad una casa popolare. “La situazione di William e Alessandria – le parole dell’inviata del programma di Rai Uno – si è ulteriormente aggravata, William era andato a parlare con il gestore del camping chiedendo un bungalow più grande e ha scoperto che da lunedì il camping chiude per la stagione invernale quindi non sanno dove andare”.

La famiglia vive da marzo nel camping con spese fisse di circa 900 euro al mese e ieri ha scoperto che devono andarsene: “Sono rimasto malissimo – ha detto William – tutti sapevano tutto ma nessuno ci ha detto nulla: io lunedì alle 9:00 devo uscire dal camping, neanche il tempo di organizzarmi. L’altra volta mi sono messo a piangere e questa volta stiamo andando fuori dai binari, non si può con due bambini disabili, io sono al capolinea, io stanotte ho dormito tre ore, siamo sotto gli alberi, tirava il vento e avevo paura per i miei figli. Lo stato è inesistente, se qualcuno ci possa aiutare”.

FAMIGLIA CON DISABILI SFRATTATA A OSTIA “CHIEDIAMO DI RESTARE ANCORA NEL CAMPING”

C’è un documento in Comune che accerta che la famiglia abbia diritto ad una casa popolare ed ora si sta cercando di trovare una soluzione. “Loro sono disposti a pagare un affitto nel frattempo da 600/700 euro per evitare di restare in mezzo ad una strada”. La moglie di William aggiunge: “E’ una vergogna assoluta per i nostri figli che hanno una invalidità e non possono nemmeno parlare”.

William ha ripreso la parola: “Il Comune mi ha detto che da ieri ci devono dare una risposta ma sono passate ore e nessuno mi ha chiamato”. Serve quindi una soluzione in tempi brevissimi visto che lunedì alle ore 9:00 la famiglia deve abbandonare il camping. William chiede di poter restare nel camping visto che il campeggio chiuderà lunedì ma ci resteranno comunque 15 persone: “Il proprietario può fare un’eccezione”. Da segnalare che durante il servizio in diretta una donna ha spintonato Alessandra, la moglie di William “In maniera assolutamente volontaria”, commenta Eleonora Daniele: “Va segnalata questa persona”, aggiunge la conduttrice.

