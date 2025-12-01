A Storie Italiane le novità sulla famiglia del bosco: la coppia inglese ha accettato di trasferirsi in un'abitazione donata da un privato cittadino

Sembra essere arrivata un’importante svolta nell’ormai nota vicenda della cosiddetta famiglia del bosco di Palmoli, giunta all’attenzione dei media dopo un’intossicazione causata dall’ingestione di un fungo velenoso e che è diventata un vero e proprio caso nazionale nel momento in cui gli inquirenti hanno rilevato numerose criticità dal punto di vista strutturale e igienico nell’abitazione in cui la famiglia del bosco viveva, completamente isolata dal mondo “esterno”.

Pierina Paganelli, Loris Bianchi in aula/ "Udienza tranquilla, hanno cristallizzato il mio alibi"

Proprio per le carenti condizioni abitative, i giudici hanno deciso di allontanare temporaneamente i due figli della famiglia del bosco, in attesa che l’abitazione venga ristrutturata e che i genitori accettino di svolgere delle attività educative con gli Assistenti sociali: l’ultima notizia è che la famiglia inglese avrebbe accettato di trasferirsi in un’altra abitazione messa a disposizione da un privato cittadino di Palmoli; mentre prosegue la battaglia in tribunale – che durerà almeno un paio di mesi – per riottenere l’affidamento dei figli.

Gemelli di Cutro/ Dopo Francesco e Filomena forse trovate altre due sorelle separate in Calabria

Famiglia del bosco, il sindaco di Palmoli: “Il primo passo per risolvere il problema è stato fatto, ma la strada è ancora lunga”

Del tema della famiglia del bosco, la trasmissione Storie Italiane ha nuovamente intervistato il sindaco di Palmoli – Giuseppe Rosario Masciulli – che sta seguendo la complicata vicenda fin dall’inizio, che ai microfoni di Rai 1 ha spiegato che l’accordo trovato sulla nuova abitazione “è un passo fondamentale perché dà inizio alla risoluzione del problema visto che il giudice metteva in evidenza soprattutto la carenza abitativa della famiglia”; tutto grazie alla “generosità del signor Armando Carusi” che ha concesso un suo immobile “sicuro dal punto di vista statico e igienico-sanitario (..) per tre mesi”.

Famiglia nel bosco/ Sindaco: "Hanno 2 nuovi avvocati, ancora in piedi la proposta della casa gratis”

Dal conto suo, comunque, il sindaco ritiene che alla famiglia del bosco “basteranno tre mesi (..) per completare i lavori di ristrutturazione”, sostenendo che “come comune restiamo disponibili a concedere in qualsiasi momento l’altro immobile che avevamo già offerto”; precisando che “affinché i bambini possano tornare a casa in tempi brevissimi” occorrerà anche che la famiglia del bosco “dia attuazione alle attività psico-socio-attitudinali proposte dagli assistenti sociali“.

Dal conto suo, il donatore dell’abitazione per la famiglia del bosco – il signor Armando Carusi– ha spiegato a Rai 1 che la sua scelta sarebbe legata soprattutto al fatto che “abbiamo a cuore i bambini e questa vicenda ci ha toccati profondamente”; mentre sui tempi della donazione sostiene che “pensavamo che tre mesi fossero anche tanti” perché, a suo avviso, “se ci mettiamo tutti d’accordo i problemi li risolviamo in una settimana“.