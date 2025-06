Le dichiarazioni forti fatte da Jasmin Salvati contro Chiara Balistreri all’Isola dei Famosi 2025 hanno scatenato dure reazioni sia da parte del pubblico che da parte della famiglia di Chiara. Tutto è iniziato quando Jasmin ha accusato la naufraga di aver fatto tutto ‘per visibilità’, facendo chiaro riferimento al racconto delle violenze subite dall’ex fidanzato che Chiara ha reso pubblico.

Mario Adinolfi choc all'Isola: "Ho preso peso da quando mia sorella Ielma si è suicidata"/ "Mi punivo"

La conseguenza all’accusa della neo naufraga è stata un’accesa polemica sul web e l’intervento della famiglia di Chiara Balistreri con un lungo post, pubblicato attraverso il profilo Instagram della naufraga, che non solo si scaglia contro Jasmin ma fa anche un appello agli autori dell’Isola dei Famosi 2025: un ammonizione ‘esemplare’ alla ragazza.

Mario Adinolfi abbandona l'Isola dei famosi 2025? Rumor bomba/ Lui in crisi: "Soffro, non riesco a vivere"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Isola dei Famosi (@isoladeifamosi)

Jasmin Salvati accusa Chiara Balistreri all’Isola dei Famosi 2025 e interviene la famiglia della naufraga: l’appello agli autori

“Mi spiegate come è UMANAMENTE tollerabile che una ‘donna’ si permetta di dire ad un altra donna che è stata vittima di violenza domestica e un quasi ‘femminicidio’ ‘Sei qui per visibilità, come hai fatto TUTTE le altre cose per visibilità’?”: inizia così il lungo post in cui si porta all’attenzione l’atteggiamento di Jasmin Salvati all’Isola, la stessa che è poi definita nel messaggio “povera dentro ed ignorante”.

Mario Adinolfi e Dino bocciano Teresanna Pugliese all'Isola: "Leader senza mordente"/ "Voto? Merita un 3!"

Nel post si spiega come questa ‘visibilità’ sia stata la stessa che ha probabilmente salvato la vita a Chiara – “ad oggi probabilmente non sarebbe manco qui tra noi”, si legge -, dopodiché viene fatto un vero e proprio appello agli autori dell’Isola dei Famosi: “[…] siamo INDIGNATI dalle parole di Jasmin rivolte a Chiara e confidiamo in una ammonizione ESEMPLARE da parte del programma nei confronti della giocatrice, un messaggio del genere non può essere assolutamente tollerato”. Veronica Gentili accoglierà l’appello della famiglia di Chiara?