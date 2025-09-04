Al Meeting Meloni non ha dimenticato i temi della natalità e della famiglia. Ora deve puntare a un piano per casa e lavoro e alla riforma dell’ISEE

Anche quest’anno il Meeting di Rimini ha dato il via alla ripresa del dibattito politico nel nostro Paese, con grande evidenza sui media; in particolare il lungo (e lungamente applaudito) discorso del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella ricchezza dei temi trattati, può essere considerato come la mappa e l’agenda delle priorità dell’azione di governo, nell’immediato e nel breve periodo. Quindi, giustamente, ampio spazio è stato dedicato alle questioni di politica internazionale nei diversi scenari di guerra e di scontro economico (dazi USA inclusi), alle misure collegate al PNRR, alle politiche migratorie.

Non è peraltro mancato – opportunamente, aggiungerei – un riferimento alle urgenze in tema di natalità e di sostegno alla famiglia, che sembrano conservare, almeno nelle intenzioni espresse, un buon livello di priorità. Che è il nodo cruciale, perché alla famiglia quasi mai sono mancate promesse ed attenzione esplicita, nei percorsi progettuali, nelle affermazioni di principio, nei “buoni propositi” di settembre, ma poi, con il passare dei giorni e delle settimane, in vista della legge di bilancio e delle priorità tra i concreti impegni di spesa, le cose si facevano più sfumate, gli impegni meno solidi, e soprattutto la quota di risorse effettivamente attribuite alle famiglie risultava alla fine marginale, e troppo spesso limitata ad un unico esercizio finanziario – non interventi strutturali di lungo periodo, ma bonus una tantum, validi solo per un anno.

Ma oltre al “quanto”, certamente importante, sarà cruciale vedere il “come” le auspicabili risorse aggiuntive per la famiglia e la natalità verranno investite. In effetti molti nodi sono già stati messi sul tappeto, dalle istituzioni e nel dibattito pubblico: sostegno economico, questione abitativa, equità fiscale per chi ha figli, universalismo degli interventi, servizi socio-educativi (e costo dell’istruzione), supporto alla genitorialità alla nascita dei figli, conciliazione tra lavoro e vita familiare… E lo stesso discorso di Giorgia Meloni ha attirato l’attenzione e il dibattito in particolare sulla questione casa (almeno un piano per le giovani coppie, sembrerebbe) e sul sostegno economico.

Qui vorremmo segnalare, in via sintetica, due nodi strutturali e due temi specifici, di natura diversa, ma tutti cruciali, che chiedono tempestivi e consistenti interventi di supporto. I due nodi strutturali fanno riferimento alla questione abitativa e al tema ”lavoro”, entrambe infrastrutture sociali indispensabili per il fiorire delle famiglie – e di quelle più giovani in particolare. Casa e lavoro sono gli elementi irrinunciabili di indipendenza, autonomia e dignità per ogni famiglia, e soprattutto per i più giovani sono mattoni indispensabili per la costruzione del progetto famiglia.

In entrambi gli ambiti al governo serve un duplice e non semplice ruolo di promotore diretto e di facilitatore per altri soggetti: sul tema casa serve ovviamente un Piano nazionale, che però dovrà saper dialogare e collaborare con le Regioni, con i Comuni e soprattutto con gli attori privati e di privato-sociale del settore. Solo così si potrà mettere in movimento un patrimonio oggi troppo bloccato, tra case sfitte, alloggi popolari non disponibili, affitti incerti e grandi città con costi al metro quadro che espellono le famiglie dal proprio territorio. E anche sul lavoro, gli interventi per aumentare l’occupazione (soprattutto femminile e giovanile) e per migliorare la conciliazione famiglia-lavoro dovranno vedere non solo l’intervento (e le risorse) statali, ma anche un ruolo più attivo da parte di imprenditori e rappresentanze sindacali.

I due temi specifici per noi prioritari per questo autunno (scelti tra numerosi altri che non sono comunque da dimenticare) sono legati al necessario tendenziale universalismo delle politiche familiari e alla contestuale ed urgente riforma dell’ISEE. Troppo spesso le misure per la famiglia sono sottoposte a soglie di reddito o ad una gradualità secondo il reddito eccessivamente penalizzante, rafforzando solo una valenza di contrasto alla povertà che è certamente un valore prezioso, ma che rischia di penalizzare la dimensione familiare, quella “equità orizzontale” troppo dimenticata nei decenni scorsi. Che implica che “a parità di reddito, occorre riconoscere in modo adeguato i costi della cura dei figli”, mentre oggi si preferisce fissare soglie sopra alle quali il costo viene integralmente ignorato. Forse potrebbe costare un po’ di più, maggiore universalismo; ma certamente darebbe una maggiore spinta per sostenere le intenzioni di natalità di tanti giovani, oggi bloccate.

L’ISEE – secondo tema specifico –ha dimostrato in questi anni di essere uno strumento che non promuove, ma indebolisce l’equità orizzontale, ed è tempo di una sua radicale revisione – su cui anche il Ministro per la Famiglia Eugenia Roccella ha ufficialmente dichiarato il proprio impegno. L’ISEE è del resto strumento relativamente “giovane” (2012), e non dovrebbe scandalizzare nemmeno i suoi sostenitori più convinti l’idea che “una buona revisione basata sull’esperienza di questi anni non potrebbe che far bene”.

In breve sarebbe importante intervenire almeno su tre elementi: alleggerire – o cancellare del tutto – la presenza della casa di residenza/prima casa (bisogno/diritto indispensabile, non ricchezza disponibile); rivedere il peso specifico dei valori “mobili”, e soprattutto del risparmio delle famiglie, per non continuare a penalizzare chi risparmia per il futuro, a favore di chi “spende tutto subito”; infine – ed è il tema su cui fin dall’inizio il Forum delle associazioni familiari aveva combattuto, in sede di elaborazione dell’ISEE – vanno radicalmente rivisti i coefficienti che misurano il peso dei figli sul reddito della famiglia, oggi troppo penalizzanti ed “avari”, che quindi penalizzano le famiglie numerose.

Piano casa, sostegno al lavoro, equità orizzontale e riforma dell’ISEE: su questi quattro punti potremo misurare concretamente la reale intenzione del Governo di onorare tempestivamente i propri impegni.

