Una coppia ha cresciuto tre figli lontano da tutti in un bosco in Abruzzo. Ma la mancanza di una comunità educante non riguarda solo loro

Negli ultimi anni, la questione educativa è divenuta uno dei temi più urgenti e complessi del nostro tempo, nonché, paradossalmente, uno dei meno affrontati con la necessaria profondità. L’episodio di cronaca recente proveniente dall’Abruzzo, nel Vastese, in provincia di Chieti, ne costituisce un esempio emblematico.

In un’area boschiva priva di acqua corrente, elettricità, gas e servizi igienici, una coppia di origine anglosassone ha scelto di crescere i propri tre figli – una bambina di 8 anni e due gemelli di 6, un maschio e una femmina – in totale isolamento. Secondo quanto riportato dalla Procura per i minorenni dell’Aquila, i bambini non frequentano la scuola né sono seguiti da un medico.

Per i genitori si tratta di una libera scelta, di una forma alternativa di educazione e di vita. Tuttavia, le indagini dei Carabinieri hanno documentato come le condizioni abitative fossero precarie, prive dei requisiti igienico-sanitari minimi e delle infrastrutture essenziali.

Questo episodio riporta con forza l’attenzione sul nodo centrale del dibattito educativo contemporaneo. Educare significa introdurre i giovani a una conoscenza positiva e consapevole della realtà, favorendo esperienze di comunità vive e partecipi, capaci di trasmettere valori e di alimentare la curiosità intellettuale. La scuola, gli ambienti sportivi e, un tempo, oggi meno, anche la parrocchia rappresentano contesti in cui la persona può crescere attraverso il dialogo, la condivisione e l’incontro con figure adulte significative.

Nel caso abruzzese, l’educazione avrebbe potuto aiutare quei bambini a scoprire la bellezza del mondo naturale e umano circostante, valorizzando la tradizione, la presenza di adulti autorevoli e la costruzione di legami di amicizia.

Educare significa proporre un incontro che stimoli domande di senso e il desiderio di conoscere, coinvolgendo ragione e libertà; al contrario questi bambini sono stati privati di qualsiasi stimolo comunitario, riducendo l’esperienza educativa a una scelta ideologica priva di equilibrio e di prospettiva. Un ambientalismo esasperato, non mediato da confronto e riflessione, si è tradotto in una condizione di marginalità che compromette lo sviluppo umano e sociale dei minori.

Il fine autentico dell’educazione dovrebbe essere quello di accendere nei giovani una curiosità vera verso la vita, di formare una coscienza critica e un senso di appartenenza, mostrando come la dimensione valoriale – che sia di natura religiosa, ma anche etica o civile – possa trovare applicazione concreta nella quotidianità. Senza una comunità educante, capace di accompagnare e testimoniare, ogni proposta formativa resta astratta, inefficace e destinata a dissolversi.

Sorge infine una domanda inevitabile, ma tutt’altro che semplice: quale differenza effettiva esiste, dal punto di vista educativo, tra quei genitori che scelgono di isolare i figli nel bosco e coloro che, nelle grandi città, li abbandonano a una socialità senza guida, trasformandoli in “maranza”, in gruppi di adolescenti che alimentano la violenza urbana? In questo secondo caso la frequentazione sociale è presente, ma manca l’esempio.

Manca la presenza di adulti che sappiano trasmettere il gusto per la vita, orientare verso la realizzazione personale e indicare un cammino di crescita capace di contribuire a rendere il mondo più umano, giusto e desiderabile.

