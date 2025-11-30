Sondaggio sulla famiglia nel bosco, per il 50% degli italiani la scelta dei genitori deve essere libera, anche se propone modelli educativi alternativi

La vicenda della famiglia nel bosco sta dividendo l’opinione pubblica in Italia, specialmente dopo la discussa decisione dei giudici che sono intervenuti allontanando temporaneamente i figli dal padre e dalla struttura nella quale vivevano considerata inadeguata alle condizioni pratiche di vita. Secondo un sondaggio condotto da Only Numbers, i cui risultati sono stati pubblicati sul quotidiano La Stampa, quasi il 50% degli intervistati si è schierato a favore della libertà di scelta dei genitori, con una ampia percentuale del 49,8% di persone che ha condannato la sentenza del Tribunale dichiarandola esagerata.

Numeri vincenti Million Day di oggi 30 novembre 2025/ L’estrazione delle ore 20:30

Circa un cittadino su due ha quindi dimostrato solidarietà nei confronti del nucleo familiare che ha adottato uno stile, considerato da molti non dannoso per i bambini ma addirittura benefico perchè alternativo al modello dominante proposto. La questione però non può essere analizzata soltanto dall’aspetto sociale, perchè come sottolinea nell’articolo la sondaggista Alessandra Ghisleri, c’è da capire anche il punto di vista di chi, più pragmaticamente, ha ritenuto l’allontanamento necessario, il 35% del totale, che ha dichiarato che la salute dei minori deve prevalere su tutto, in particolare accusando i due adulti di non aver fornito i servizi essenziali, sia igienici che educativi ai ragazzini.

Magliano choc, Gesù cancellato dal canto per la recita di Natale/ "Garantiamo laicità": bufera sulla scuola

Famiglia nel bosco, il 50% degli italiani si schiera con i genitori ritenendo giusta la libera scelta di un modello di vita alternativo

Sondaggio sulla famiglia nel bosco, gli italiani sono per la maggior parte a favore della libera scelta da parte dei genitori, non solo sulle modalità di educazione dei propri figli ma anche sullo stile di vita e le condizioni abitative. Per quasi il 50% del campione di intervistati infatti, la legge non può intervenire su aspetti relativi alla genitorialità e al diritto di poter crescere i bambini sulla base di modelli alternativi quando non ci siano concreti rischi per la sicurezza. Il risultato, nel quale prevale l’opinione pubblica unita a favore della coppia di anglo-australiani finita sotto inchiesta, sembra essere segnata da una visione troppo semplicistica della questione, che è stata trattata dai media senza entrare troppo nello specifico sulle problematiche che realmente hanno fatto scattare l’allontanamento.

Epidemia Legionella Milano, scatta l'allarme negli alberghi in centro/ "Non rispettano regole di prevenzione"

Non è stato considerato in molti casi infatti il pericolo derivante dalle conseguenze psico fisiche che carenze sanitarie e mancata integrazione nelle strutture scolastiche e sociali potrebbero comportare, pensando soprattutto all’aspetto del “ritorno alla natura“, perchè i protagonisti non sono stati percepiti in un contesto di “miseria e degrado” ma come due adulti consapevoli.