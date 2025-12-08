Famiglia nel bosco, Al Bano Carrisi annuncia di aver intenzione di ospitare Catherine, Nathan e i loro tre figli: "Ho vissuto come loro"

La storia della “famiglia del bosco” che viveva isolata in Abruzzo, con tre figli piccoli, lontana dalla civiltà e senza acqua corrente né elettricità, ha fatto molto discutere. In particolar modo i riflettori sulla faccenda si sono accesi dopo il provvedimento del tribunale che ha allontanato i tre bambini minorenni della coppia, dai genitori, portandoli in una casa famiglia. Il provvedimento perché, secondo gli assistenti sociali, i bambini avrebbero bisogno di crescere in un ambiente con maggiori comfort. La loro storia ha generato un’ondata di solidarietà che è arrivata anche da personaggi conosciuti, come Al Bano, che si è offerto per aiutare Catherine e Nathan e i loro bambini, ospitandoli a Cellino San Marco.

“Sono pronto ad accogliere a Cellino San Marco la famiglia nel bosco. Ho chiesto il contatto” ha ammesso Al Bano, che vorrebbe aiutare quei genitori che si sono visti strappare i propri figli e che aspetta ora una loro risposta. La storia della famiglia australiana, come dicevamo, ha emozionato un po’ tutti: Catherine e Natham infatti, hanno adottato ormai da anni uno stile di vita che però non sarebbe, secondo il tribunale, consono ad una famiglia con bambini.

Al Bano: “Famiglia del bosco? Anche io vivevo così”

Al Bano si è poi lasciato andare ai suoi ricordi, da bambino e non solo. Il cantante di Cellino San Marco ha ammesso di aver fatto la stessa vita dei figli della “famiglia del bosco” durante la sua infanzia. “Anch’io ho vissuto, bambino, come loro. Bagno all’aperto e soprattutto tanta ricchezza che proveniva dal contatto diretto con la campagna” ha confermato. Non finisce però qui: anche da adulto, Al Bano avrebbe deciso di vivere a contatto con la natura, in una casa che non aveva neppure l’acqua.

All’Adnkronos, infatti, ha confessato ancora: “Adulto ho lasciato le grandi città, Roma, Milano e ho abitato accanto ad un bosco, non c’era luce, non c’era acqua, e fortunatamente non ce n’è ancora, abbiamo l’acqua dei pozzi artesiani”. La storia della “famiglia del bosco“, dunque, ha molto colpito Al Bano che si è rivisto nella narrazione di quei genitori che avevano intenzione di crescere i loro figli a contatto con la natura. Per questa ragione il cantante di Cellino San Marco si è offerto di aiutare Catherine, Nathan e i loro figli.