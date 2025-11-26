Nuovo colpo di scena per quanto riguarda il caso della famiglia nel bosco: l'avvocato Giovanni Angelucci ha deciso di rimettere il proprio mandato

Il legale della famiglia del bosco di Chieti ha deciso di rimettere il suo mandato. Lo scrive stamane RaiNews, precisando che la decisione è stata resa pubblica in queste ore tramite un comunicato in cui – in estrema sintesi – il legale denuncia troppe ingerenze esterne.

L’avvocato si chiama Giovanni Angelucci e ha fatto sapere di aver preso questa decisione “non senza difficoltà” di lasciare la famiglia di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham. Il legale parla infatti di scelta “estrema”, l’ultima che solitamente dovrebbe adottare un avvocato, ma giustificando il suo passo indietro dal fatto che i suoi ormai ex assistiti “hanno ricevuto troppe ingerenze esterne” che hanno finito per minare il rapporto fra lo stesso avvocato e appunto i suoi clienti.

Attivista Pro Pal colpisce con un martello una poliziotta/ Video aggressione: frattura alla colonna lombare

FAMIGLIA NEL BOSCO, L’AVVOCATO LASCIA: GLI ULTIMI EPISODI CHE LO HANNO FATTO RIFLETTERE

Angelucci precisa anche che la decisione di lasciare i due genitori di cui sopra è maturata dopo che le proposte dello stesso legale venivano continuamente rimandate al mittente, e a riguardo ha precisato che nella giornata di ieri avrebbe dovuto vedere insieme alla famiglia un’abitazione messa a disposizione a titolo gratuito a pochi chilometri dalla casa del bosco, una soluzione che andava ad aggiungersi a quella proposta dal sindaco locale, che proponeva sempre un’abitazione gratuita per permettere alla famiglia di ricongiungersi. “Nessuna delle due ipotesi andava però bene ai due coniugi”, ha spiegato l’avvocato, “e non c’è stato alcun incontro”.

Delitto di Garlasco/ Il giudice Vitelli: “Muschitta attendibile? Il processo a Stasi sarebbe stato inutile"

Un’altra situazione che lo ha fatto desistere è stata la mancata firma che Nathan avrebbe dovuto apporre per far partire i lavori di ristrutturazione del loro casolare nel bosco, lavori che però sono stati giudicati dalla coppia “invasivi e impattanti”, di conseguenza non hanno voluto dare il proprio lasciapassare al progetto. Queste ristrutturazioni sarebbero state eseguite a titolo gratuito, se ne sarebbe incaricata una ditta del posto, ma anche “questa offerta è stata respinta dal signor Trevallion”, ha spiegato l’avvocato.



FAMIGLIA NEL BOSCO, L’AVVOCATO LASCIA: COSA STA SUCCEDENDO

Una situazione piuttosto complicata a cui si aggiunge quanto accaduto negli scorsi giorni, alla notizia che alla famiglia del bosco erano state tolte le tre bambine. RaiNews parla infatti di minacce e insulti nei confronti del tribunale dei minori dell’Aquila, ma anche della pubblicazione sul web del numero di telefono e dell’indirizzo della magistratura, come per chiamare a raccolta i “manifestanti”.

Cartelli stradali con bordo verde avvistati nel Regno Unito/ Cosa sono: arriveranno anche in Italia?

Ma ovviamente non è finito qui visto che il prossimo 6 dicembre ci sarà a Roma un sit-in in favore della famiglia del bosco, di fronte al ministero della Famiglia presieduto dalla ministra Roccella. La questione sembra aver diviso anche il governo, con il ministro Salvini che settimana scorsa si è esposto in maniera inequivocabile a favore della stessa famiglia, precisando di volersi informare di persona di quanto accaduto e ricordando come vi siano centinaia di bimbi nei campi rom che non vanno a scuola e che non appaiono ben messi dal punto di vista igienico-sanitario.

FAMIGLIA NEL BOSCO, LE PAROLE DEL SINDACO DI PALMOLI

Della famiglia nel bosco ne ha parlato anche il sindaco di Palmoli, stamane in collegamento con Storie Italiane, che ha cercato di ricostruire tutta la vicenda: “È una situazione che si è creata più di un anno fa dopo il famoso incidente dell’intossicazione da funghi velenosi. Noi abbiamo avuto sentore dai carabinieri, con la documentazione che metteva in evidenza tutte le difficoltà della casa nel bosco a livello igienico-sanitario; abbiamo messo a disposizione della famiglia una casa in centro a Palmoli a norma, e poi abbiamo parlato con gli insegnanti del plesso scolastico di Palmoli per favorire un ingresso dei figli nelle scuole, ma la casa è stata abbandonata dopo meno di dieci giorni per tutta una serie di problematiche legate al loro modo di vivere: ad esempio preferiscono l’acqua di una sorgente naturale e non quella col cloro; poi hanno rivelato che l’ambiente scolastico era troppo rumoroso e sono tornati a vivere come prima”.

“Sono stati incaricati i servizi sociali per poter trattare il caso, ma la famiglia impediva l’accesso agli assistenti sociali; poi la signora è si è allontanata da Palmoli ed è stata prima all’estero e poi a Bologna per poi tornare a Palmoli. Con l’ultimo avvocato si prevedeva di ristrutturare il loro fabbricato e di prendere in cura i bambini, facendo partecipare poi tutta la famiglia a delle attività psico e socio-attitudinali, anche per capire il grado di socializzazione di questi bambini, ma questo programma è stato disatteso dalla famiglia”.

E ancora: “È stata presentata una richiesta scritta provocatoriamente di 50 mila euro per far visitare i figli e poi questa situazione ha portato al provvedimento del giudice, che non è stato improvviso ma è giunto dopo 14 mesi. Dopo che i bimbi sono stati collocati in questa casa famiglia abbiamo messo a disposizione questa casa in Campania, isolata, una casa green senza riscaldamento a metano, ha i pannelli fotovoltaici, e la mettiamo a disposizione totalmente gratuita per fare in modo che il nucleo si ricongiunga, e dista a soli 3 km dal loro casolare; così facendo la famiglia potrebbe seguire i lavori”.

Il sindaco di Palmoli precisa: “Io accetto il loro rifiuto ma non lo capisco: abitano in una struttura con il gas metano, l’acqua col cloro, le parti in plastica e quindi non capisco la differenza; questa casa che mettiamo a disposizione risponde ancora di più ai loro principi. Noi la proposta la manteniamo sempre aperta sperando in un ripensamento”, per poi precisare che: “Sono d’accordo che l’allontanamento dei figli è stato traumatico ma la mediazione è stata di 14 mesi e la prova provata è il loro avvocato che stamane si è dimesso perchè non riesce a concordare una strategia difensiva con i genitori. Sono troppo rigidi devono fare un passo indietro a tutela dei minori”.