Il sindaco di Palmoli intervistato stamane da Storie Italiane sulla famiglia nel bosco: ecco che cosa ha detto sulle attività di Catherine, le sue parole

Storie Italiane è tornato sul caso della famiglia nel bosco e anche oggi vi era in collegamento il sindaco di Palmoli. Il focus stamane è stato sulle attività particolari di Catherine, la moglie di Nathan nonché la mamma dei tre bimbi, che online si diceva in grado di curare negatività e di ritrovare gli animali. “Quest’attività che veniva svolta da Catherine, sicuramente non depone a favore di Catherine e dei genitori che promuovevano questa attività sul web, un’attività che in Italia è svolta da persone autorizzate, laureate, dopo aver superato un esame di Stato e soprattutto che non svolgono quest’attività restando sconosciuti al fisco. Io presumo che queste attività vengano fatte da psicologi, psichiatri e dottori… “.

Liliana Resinovich/ Sterpin, Jasmine e i famigliari: “Basta bufale e bugie, vogliamo un processo”

“Una persona deve avere i titoli per curare una persona, poi sulle attività di Catherine è meglio che stendiamo un velo pietoso, il fatto che si abbracciassero gli alberi, che le negatività venissero scomposte dalla natura… io dico di non commentarlo nemmeno, è una cosa talmente al di fuori dal mondo, come lo è la possibilità di ritrovare gli animali smarriti col pensiero”. Il sindaco di Palmoli ha quindi continuato sulla famiglia nel bosco: “Quando Catherine parla di negatività io mi sono informato, ho chiesto cosa si intendesse e mi è stato detto, problemi come la depressione, patologie che in Italia vengono curate da persone specialiste che hanno titolo.

Famiglia nel bosco, avvocato “Figli non sono dei genitori né dello stato”/ Sindaco “Ricongiungimento...”

FAMIGLIA NEL BOSCO, IL SINDACO: “L’ESAME DI QUESTO BLOG…”

Ha proseguito: “L’esame di questo blog da parte di magistrati e assistenti sociali non ha deposto in favore della famiglia – ha continuato il primo cittadino – ed è uno di quegli elementi che la magistratura sta valutando visto che la casa ce l’abbiamo, la scuola è stata chiarita, per la socializzazione ci sono altri metodi per promuoverla e allora potrebbe essere questo uno degli elementi che sta ritardando la decisione del giudice”.

E ancora: “In questo blog c’è un primo paragrafo in cui si parla di letture energetiche, delle trasformazioni di negatività in positività e poi c’è un altro paragrafo in cui si legge che se una persona ha perso un animale a cui tiene in maniera particolare, mandando la foto dell’animale Catherine si sarebbe collegata con l’energia dell’animale individuando la posizione e comunicandola al proprietario. Ritrova l’animale ma prima deve versare 50 euro”, puntualizza il sindaco, che poi precisa: “È veramente singolare tutta l’attività descritta in questo blog e credo che abbiano provveduto a oscurarlo in maniera molto veloce. Queste attività si facevano alla presenza dei bambini, c’era tutta la famiglia riunita, c’erano i tre bambini”.



Delitto di Garlasco/ Linarello: “Dna Sempio su unghie Chiara Poggi? Improbabile che sia da trasporto”

FAMIGLIA NEL BOSCO, QUANDO ARRIVERANNO NOVITA’?

Il sindaco di Palmoli ha concluso: “Novità prima di Natale? Io lo spero ma lo spero facendo un ragionamento logico. Nell’ordinanza venivano denunciate criticità, come l’abitazione, l’istruzione scolastica e la socializzazione. Il primo è stato risolto, l’istruzione scolastica è in risoluzione visto che il Comune potrebbe occuparsi dell’istruzione a casa dei bimbi, abbiamo già una struttura attualmente a disposizione dei migranti e può essere ampliata. Io ritengo che tutte le criticità siano state affrontate e risolte grazie alla disponibilità dei genitori, mi aspetto notizie positive, non saprei in che tempi ma le prossime notizie dovrebbero essere positive”.

Speriamo quindi che la situazione possa risolversi il prima possibile visto che, ricordiamo, i bimbi sono stati tolti ai genitori e, anche se la madre sta risiedendo nella stessa loro struttura, il distacco starà facendo soffrire tutti. La speranza è che il prossimo Natale i cinque possano ritrovarsi di nuovo sotto lo stesso tetto e che questa vicenda resti solamente un brutto ricordo. Ricordiamo che il prossimo 16 dicembre ci sarà una nuova udienza in tribunale e non è da escludere che sia quella definitiva che possa appunto permettere ai genitori di poter riabbracciare i tre bimbi.