A Storie Italiane si torna sul caso della famiglia nel bosco, ecco l'intervista al sindaco di Palmoli: tutte le parole dette stamane in diretta su Rai Uno

Storie Italiane torna sul caso della famiglia nel bosco parlando con il sindaco di Palmoli in diretta tv. Dopo che il vecchio avvocato ha rimesso il mandato, ieri la famiglia nel bosco ha trovato la difesa di altri due legali e poche ore dopo hanno incontrato proprio il primo cittadino di Palmoli: “Sono stato molto gentili e cortesi, sono venuti in Comune per conoscermi e iniziare un contatto, mi hanno preannunciato un silenzio stampa e mi hanno detto di voler mantenere la proposta del Comune di Palmoli della casa, per poi confrontarsi con la famiglia, la proposta quindi rimane in piedi e poi ci confronteremo con l’avvocato. Io credo che cercheranno di convincerli perchè questa è l’unica strada, anche perchè sia la proposta del comune di Palmoli così come quella del casale di pietra di un imprenditore, sono state rifiutate entrambe a prescindere senza che siano state visionate le case”.

Gemelli di Cutro/ Dopo Francesco e Filomena forse trovate altre due sorelle separate in Calabria

Quindi ha proseguito: “Noi abbiamo offerto come Comune di Palmoli nel 2024 un immobile in centro che hanno abitato per 10 giorni per poi abbandonarlo e dalle interviste rilasciate da Nathan (il padre delle tre bambine ndr) lui conferma che hanno lasciato l’immobile perchè rumoroso, c’era il gas metano e l’acqua aveva il cloro, quindi sono tornati ad abitare nella casa di loro proprietà. Quest’anno invece abbiamo proposto un fabbricato di proprietà del Comune la cui ristrutturazione è stata completata 20 giorni fa, è un fabbricato green, non c’è il metano e c’è l’energia elettrica prodotta dai pannelli fotovoltaici. L’altra abitazione proposta da un imprenditore si trova all’interno di un bosco ma nemmeno questa è stata visionata”.

Omicidio Eleonora Guidi, assassino libero in reparto ospedaliero/ “Per i medici non ha problemi psichici”

FAMIGLIA NEL BOSCO, IL SINDACO: “CAPISCO CHE I BIMBI RINCHIUSI…”

Il sindaco ha poi continuato sulla famiglia nel bosco: “Io voglio ricordare, e su cui invito a riflettere, quel è la dinamica dei fatti. I carabinieri per primi sono arrivati il giorno dell’incidente dei funghi (l’intossicazione alimentare ndr) e hanno fatto una relazione alla procura come prevede la legge. Alla relazione è stata allegata una corposa documentazione fotografica e all’epoca vi erano lesioni strutturali alla casa, c’erano situazioni igienico sanitarie molto carenti, niente bagno, niente energia e niente acqua potabile.

Delitto di Garlasco/ Marchetto: “Due giorni fa ho avuto un incontro fortuito con Cassese e Pennini...”

“Da quel momento il tribunale dei minorenni ha incaricato gli assistenti sociali. La famiglia, nel mese di aprile, aveva sottoscritto un accordo con i servizi sociali per fare cose minime, adeguare il fabbricato secondo legge, permettere che i bimbi venissero sottoposti ad una visita sanitaria, partecipare ad incontri settimanali di tipo psico socio educativo ma la famiglia si è opposta arrivando a chiedere 50mila euro per ogni bimbo ai fini della visita sanitaria, c’è stata una esagerazione della famiglia. Quella dei 50.000 euro era una provocazione per ribadire che servizi sociali e magistrato non dovevano intromettersi nel loro modo di vivere e che i figli li gestivano loro”.



FAMIGLIA NEL BOSCO, IL SINDACO: “CAPISCO CHE I BIMBI RINCHIUSI…”

Sui figli ha aggiunto: “Sono d’accordo sul fatto che collocare i minori in una struttura è un provvedimento molto drastico che si ripercuoterà sul loro futuro anche perchè questi bimbi hanno vissuto solo con i genitori in un ambiente confinato, non so se il magistrato poteva assumere delle decisioni meno drastiche ma non c’è stata possibilità di confronto e di trovare altre soluzioni, del resto le remissioni di più avvocati testimoniano questo atteggiamento che impedisce di trovare soluzioni, collocare dei bimbi in struttura è qualcosa di traumatico soprattutto per i bimbi di questa famiglia”.

Quindi ha concluso: “Possiamo fare di tutto ma è necessario che i genitori assumano un atteggiamento diverso e rinuncino a questi principi così’ rigidi di fronte al benessere dei minori si richiede un atteggiamento diverso”. Una vicenda che sta continuando a far discutere quindi e per il momento non sembrerebbe trovarsi alcuna soluzione: speriamo – per il bene dei bimbi – che la famiglia possa riunirsi.