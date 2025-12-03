La famiglia nel bosco al centro dei servizi di oggi di Storie Italiane con l'intervista al sindaco di Palmoli: ecco che cosa ha raccontato

Giuseppe Rosario Masciulli, sindaco di Palmoli, è stato intervistato stamane da Storie Italiane per parlare del caso della famiglia nel bosco. Si inizia seriamente a intravedere la luce in fondo al tunnel, visto che il primo cittadino ha fornito delle novità positive. “Uno dei problemi principali che ha generato il collocamento dei minori in una casa famiglia è stato risolto – ha esordito – ed è quello dell’abitazione: per i prossimi 3 mesi la casa dell’imprenditore privato sarà a disposizione della famiglia. Nathan ha già preso le chiavi, sta facendo il trasloco anche se al momento non ci abita e, forse per una questione scaramantica, vuole abitare per la prima volta con la famiglia, aspettando quindi moglie e figli”.

Il sindaco ha poi proseguito sempre aggiornando la situazione della famiglia nel bosco: “Ad oggi non sono ancora state presentate pratiche per ristrutturare la casa nel bosco, ma questo è un problema secondario, visto che 3 mesi sono garantiti dalla casa dell’imprenditore privato e, se non dovessero essere sufficienti, rimane sempre a disposizione la casa del Comune, così come ci è stato richiesto dagli avvocati della famiglia. Noi aspettiamo le decisioni del tribunale di domani che potrebbero rappresentare una svolta”. E ancora: “Tutto è legato alla disponibilità dei genitori: la casa c’è, se i genitori si renderanno disponibili a permettere lo svolgimento di quelle attività richieste dai servizi sociali come possibilità di visite sanitarie e incontri psico-socio-educativi, credo che il problema si avvii a una rapida soluzione, ma più che la casa il ruolo fondamentale per il futuro ce l’avrà la disponibilità dei genitori a permettere attività previste e proposte dai servizi sociali”.

FAMIGLIA NEL BOSCO, IL SINDACO: “SEPARAZIONE DAI BIMBI TRAUMATICA”

Il sindaco di Palmoli ha proseguito: “La separazione dei bimbi è stata particolarmente traumatica soprattutto perché questi bimbi, soprattutto la più grande, hanno vissuto in perfetta simbiosi con i genitori per 24 ore, a differenza di una normale famiglia italiana dove i genitori si assentano per lavoro o altro, quindi il trauma è stato maggiore rispetto a una normale famiglia. Bisognerà però riflettere su tutta l’evoluzione della vicenda per capire che non è stata data altra possibilità a servizi sociali e magistrati che di procedere in questo modo”.

“Nel 2025, ad aprile, era stata emessa un’ordinanza in cui si dava ai servizi sociali la disponibilità di collocare i bimbi in una casa famiglia e, dal mese di aprile, i servizi sociali le hanno tentate tutte per comprendere il reale stato di salute fisico e psichico dei bambini, ma questo non è stato possibile, quindi lo Stato ha il dovere di tutelare i minori. Se lo stato fisico e psichico dei bimbi è stato oggi migliorato o meno, ce lo diranno queste relazioni richieste dal magistrato, di modo che il giudice avrà un quadro a 360 gradi per poter comprendere la decisione più opportuna; io credo che domani rappresenterà davvero un punto di svolta. Domani il magistrato si riserverà di prendere una decisione in virtù di quello che verrà detto dagli avvocati di parte e dalle relazioni.

FAMIGLIA NEL BOSCO, IL SINDACO: “BIMBI NON SONO VITTIME DI VIOLENZA MA…”

Poi ha precisato: “Questi bimbi non sono stati vittime di violenza familiare e non sono in pericolo di incolumità fisica stando nel nucleo familiare: il problema educativo si è risolto; se i genitori manifestano quella disponibilità che non c’è stata nei 14 mesi, credo che i bimbi potranno ricongiungersi con i genitori per sviluppare tutte queste attività. Il punto di svolta sarà la disponibilità dei familiari che prima si sono “nascosti” a Bologna per poi ostacolare l’attività dei servizi sociali, questo è stato il problema fondamentale. Emerge una mancanza di atteggiamento collaborativo, io spero che i traumi di questi ultimi 15 giorni si trasformino in un atteggiamento positivo, è giusto che i bimbi tornino in famiglia”.

Quindi ha raccontato: “Ad aprile avevamo attivato dei colloqui con i genitori ma non comprendevano tutte le dinamiche italiane e non avevano conoscenza del ruolo dei vari attori in campo, sindaco e servizi sociali, al punto che hanno pensato che il sindaco fosse la figura chiave che avrebbe predisposto l’allontanamento dei figli; avevano una confusione notevole, per questo io decisi di rapportarmi con loro attraverso il legale per avere la certezza che comprendessero gli argomenti. Io da parte loro ho notato un grandissimo cambiamento soprattutto nell’aver rinunciato alle loro posizioni radicali, affidandosi ai consigli dei legali, che li stanno guidando bene e arriveranno a una soluzione positiva per tutti perché tutti vogliamo il ritorno a casa dei minori”.



FAMIGLIA NEL BOSCO, IL SINDACO SULLE ENTRATE E L’ATTIVITA’ DI CATHERINE

Il sindaco ha poi parlato delle entrate della famiglia nel bosco: “Credo siano dovute a quelle della madre di Catherine e della sorella. Le attività di Catherine erano invece quelle di guaritrice delle persone con negatività attraverso collegamento energetico e lo stesso metodo lo garantiva per il ritrovamento di animali scomparsi attraverso il semplice invio dell’immagine dell’animale stesso, questo erano in sintesi le attività proposte in questo blog. La cosa è del tutto assurda e priva di ogni fondamento, ma quello che veniva proposto era proprio questo”.

“Di questa attività in paese tutti erano comunque all’oscuro e nessuno se ne è avvalso, nessuno ha fatto ricorso ad attività di questo tipo. Io conosco bene i miei concittadini, da noi i maghi che c’erano fino all’immediato dopoguerra sono spariti da tantissimo tempo, quindi non credo che i miei cittadini ne abbiano fatto ricorso. Io dell’attività di Catherine ne avevo letto sul blog e anche lei ne ha parlato durante gli incontri del mese di aprile ed eravamo molto perplessi su queste attività, non dandole importanza, ma in seguito ho visto che c’era un blog dove chiedeva delle somme pagate tramite circuiti internazionali come PayPal”. Secondo il sindaco quest’attività della madre avrebbe inciso sull’allontanamento dei figili.