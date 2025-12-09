Storie Italiane ha aggiornato sul caso della famiglia nel bosco, con le nuove parole del sindaco di Palmoli: scopriamo tutte le novità

A Storie Italiane si apre stamane con il caso della famiglia nel bosco e in collegamento vi era ancora una volta il sindaco di Palmoli, la località di Chieti dove appunto risiede la famiglia di cui sopra. Nelle scorse ore è uscito allo scoperto il noto cantante Al Bano, mettendo a disposizione una casa per la famiglia nel bosco così come un lavoro e, a riguardo, il primo cittadino di Palmoli ha precisato: “Ho sentito e ben venga la disponibilità di altre persone a collaborare con la soluzione di questo problema, il problema casa può comunque considerarsi risolto con l’accettazione della famiglia della casa rurale messa a disposizione da un imprenditore locale e all’interno della quale Nathan (il genitore, ndr) ha già provveduto a trasferire vestiari e arredo, e in più c’è la disponibilità del Comune di Palmoli nel caso in cui tre mesi non fossero sufficienti per la ristrutturazione del casolare; più persone si rendono disponibili alla soluzione dei problemi e meglio è”.

Quindi ha proseguito: “La famiglia nel bosco non ha mai chiesto un lavoro di tipo tradizionale – ha poi aggiunto – sono venuti in Italia per vivere in maniera alternativa quindi anche questo è un problema che non si pone”. Il sindaco credeva comunque che il ricongiungimento familiare sarebbe arrivato in tempi più ristretti: “L’idea che mi ero fatto era che una volta che si fosse risolto il problema della casa e messi in sicurezza i bimbi, il monitoraggio lo si sarebbe potuto sviluppare anche con i bimbi a casa, vista la disponibilità dei genitori che prima non c’era, quindi la casa più la disponibilità dei genitori pensavo avessero potuto portare a una soluzione immediata ma a quanto pare così non è”.

FAMIGLIA NEL BOSCO, IL SINDACO SUL LAVORO DI CATHERINE

Si è parlato poi del lavoro svolto da Catherine, che promette guarigioni e il ritrovamento di animali smarriti, e il sindaco ha precisato: “Di questa attività di Catherine nessuno ne era a conoscenza perché non veniva seguita l’attività di questo tipo direttamente nella casa nel bosco ma attraverso il blog di cui nessuno era a conoscenza. Io ritengo che in questa fase, in effetti – considerate le indiscrezioni – ci sia un approfondimento sull’attività della madre, come si sviluppava e quali erano i rapporti della madre… non dico che queste indiscrezioni giustificano la permanenza dei bimbi nella casa famiglia ma credo, da quello che informalmente ho sentito dagli operatori del settore, che ci sia un approfondimento su queste attività per verificare da dove derivi il sostentamento economico”.

E ancora: “Sono d’accordo che ciò non può essere determinante per allontanare i bimbi ma stavo facendo delle deduzioni su quali potrebbero essere gli approfondimenti della magistratura sul ricongiungimento dei bimbi; vuole forse accertare i comportamenti di Catherine, poi può darsi di no e che nel più breve tempo possibile vi sia il ricongiungimento. Non ci sono purtroppo elementi che ci fanno capire in maniera esplicita perché il ricongiungimento non è avvenuto, probabilmente ci sono elementi di cui non siamo a conoscenza e che forse ci sfuggono”.



FAMIGLIA NEL BOSCO, IL SINDACO: “LA PRESENZA DELLA MAMMA NELLA STRUTTURA…”

Il sindaco di Palmoli ha poi precisato che la madre della famiglia nel bosco si trova nella stessa struttura dove vi sono i bimbi: “La presenza dei genitori nella struttura non è prevista nell’ordinanza. Quando è stato effettuato il trasferimento dei bimbi c’è stata un’attività preparatoria con un incontro in Comune: l’avvocato dell’epoca, la curatrice dei minori, c’ero io e Nathan; poi ci siamo spostati in caserma dove c’erano gli assistenti sociali e lì, dopo una serie di considerazioni, si è convenuto in quella sede, per ridurre i traumi dei bimbi, di far risiedere anche la mamma nella casa famiglia, tanto è che alle ore 17/18:00 di quella sera la madre ha accompagnato i minori salendo sulla macchina dell’avvocato, e quella sera si è stabilito di far restare la mamma nella struttura, cosa che non è prevista nell’ordinanza. Siccome i servizi sociali avevano un certo margine di manovra hanno acconsentito che anche la madre risedesse nella casa famiglia”.

Il sindaco ha aggiunto e concluso: “Vorrei ricordare che il trasferimento dei bimbi non è avvenuto all’improvviso ma dopo 14 mesi dal famoso incidente (l’intossicazione per i funghi, ndr) e dopo la famiglia si è sempre opposta anche in maniera energica a visite e approcci degli assistenti sociali. Ma ciò ormai è avvenuto e adesso, ragionando sul presente, molte criticità evidenziate dal magistrato sono state superate per cui è necessario andare rapidamente al ricongiungimento familiare considerando che la casa è sicura e i genitori hanno cambiato pubblicamente atteggiamento. Il problema principale era l’abitazione non sicura ma, a fronte di una casa sicura e con la disponibilità dei genitori a collaborare, ci aspettiamo tutti il ricongiungimento a meno che non ci siano aspetti che ancora non conosciamo, ma ho dei dubbi in questo senso”.