Tutte le ultime novità sul caso della famiglia nel bosco a Storie Italiane: in collegamento vi era anche oggi il sindaco di Palmoli, cosa ha detto

Si torna a parlare della famiglia nel bosco a Storie Italiane e anche oggi vi era in collegamento il sindaco di Palmoli. Il focus è sugli ultimi aggiornamenti che sembrano portare a un possibile ricongiungimento fra i genitori e le proprie figlie. “Ho letto le dichiarazioni della famiglia – dice il primo cittadino – sono felicissimo del fatto che abbiano cambiato atteggiamento perché questo permetterà di avviare una soluzione dei problemi evidenziati dal magistrato e permettere in tempi brevi il ricongiungimento familiare. Credo che loro abbiano riflettuto, valutato le offerte e il procedimento giudiziario nel suo complesso e capito anche loro che il primo passo è quello di garantire a tutta la famiglia un luogo sicuro in cui abitare”.

Quindi ha proseguito: “L’offerta del Comune di Palmoli è stata resa pubblica, l’abbiamo detta ai quattro venti e io l’avevo comunicata all’avvocato che mi aveva riferito che la famiglia non era disposta ad accettare aiuti; al di là di questo, sono molto felice e la novità è che Nathan ieri è andato a visionare il fabbricato messo a disposizione da un imprenditore privato del posto e che forse è ancora più affine al loro modo di vedere la vita: è un vecchio casolare in campagna ristrutturato benissimo, destinato ad attività turistica, con una sorgente vicina alla casa, ed è stato apprezzato da Nathan che si è riservato di tornarci oggi alla luce del sole per verificare anche l’ambiente circostante.

FAMIGLIA NEL BOSCO, LE PAROLE DEL SINDACO “SAREBBE LA PRIMA PIETRA…”

E ancora: “Se questa ipotesi dovesse andare a buon fine si riuscirà a porre la prima pietra per la risoluzione del problema. Quanto al fatto che non abbiano capito queste situazioni (dice riferendosi al fatto che la famiglia nel bosco ha denunciato difficoltà nel capire l’italiano, ndr), si sono verificate durante i 14 mesi anche con l’avvocato che ha preceduto Angelucci (l’ex avvocato che da poco ha rimesso il mandato, ndr)”.

“Ad aprile 2025 venne sottoscritto un protocollo fra famiglia, servizi sociali e avvocato dell’epoca, sul mettere in atto determinate attività come la ristrutturazione del fabbricato, visita sanitaria per i bimbi e attività psicoeducative, ma dopo aver firmato il protocollo la famiglia si è opposta alla sua realizzazione fino ad arrivare a chiedere 150 mila per la visita dei bimbi. Quindi di queste situazioni ne abbiamo vissute tante; direi di metterci una pietra sopra, prendere atto di queste nuove valutazioni e quindi essere fiduciosi nella soluzione del problema”.

FAMIGLIA NEL BOSCO, IL SINDACO: “MAI DEFINITA FONDAMENTALISTI”

Eleonora Daniele fa notare poi al sindaco che su un articolo di giornale sembra che lo stesso primo cittadino di Palmoli abbia definito la famiglia nel bosco come dei fondamentalisti, ma il primo cittadino ha replicato: “Secondo me non c’è stata intesa con la giornalista: io ho detto che se non avessero accettato le proposte difficilmente ci sarebbe stato il ricongiungimento familiare e l’ultima possibilità sarebbe stato il trasferimento in Australia; invece, nell’articolo viene riportato come un diktat e ho visto che su tutto l’articolo ci sono imprecisioni di questo tipo”. E ancora: “È ripreso il dialogo con i genitori, noi abbiamo sempre pensato che per risolvere il problema servisse garantire un’abitazione sicura a tutta la famiglia, quindi il fatto che Nathan sia oggi disposto ad accettare un fabbricato gratuito… se avremo questa accettazione definitiva, io lo ritengo un grandissimo passo verso la soluzione del problema; questa è la criticità maggiore messa in evidenza dall’ordinanza”.

Il sindaco di Palmoli ha quindi parlato dell’istruzione dei tre bimbi della famiglia nel bosco, che seguono una scuola parentale: “La scuola parentale funziona così: si fa a inizio anno scolastico una comunicazione al dirigente chiedendo di avvalersi della scuola parentale e poi bisogna dimostrare di svolgerla. Sul territorio ci sono tante famiglie che si definiscono neorurali nelle quali negli anni passati hanno usufruito della scuola parentale; quindi le famiglie insegnavano ai figli a seconda di competenze e specializzazioni. L’anno scorso, però, a causa del numero ristretto di bimbi, le stesse famiglie hanno deciso di iscrivere i figli alla scuola pubblica, ed è rimasta solo la famiglia di Nathan ad avvalersi della scuola parentale, come da comunicazione di settembre. La bimba è stata promossa alla prima elementare mentre nella seconda elementare l’esame è stato sostenuto presso un istituto paritario del Nord Italia: la bimba è in terza mentre i gemelli sono in prima”, ha aggiunto il primo cittadino.



FAMIGLIA NEL BOSCO, LE PAROLE DEL SINDACO SULLA SCUOLA DEI BIMBI

Di nuovo sulla scuola: “Quando si sono manifestati dei problemi con gli assistenti sociali si sono svolti degli incontri in Comune con Nathan, abbiamo visto il loro sito e quale vita volessero vivere. Loro praticano l’un-schooling, non l’home schooling: di fatto i bimbi scelgono quali attività fare fino a una certa età e inoltre viene specificato che la loro vita si svolge solo nel clan, inteso come parenti e amici stretti, fino ai 9/10 anni, a partire dai quali possono iniziare a studiare e a socializzare, avendo nel frattempo ricevuto una formazione su come affrontare il mondo. In seguito poi hanno aderito all’home schooling dopo che hanno cambiato visione. Noi abbiamo visionato il blog della famiglia per conoscerla meglio”.

Sull’attività un po’ dubbia di Catherine online: “Non siamo venuti a conoscenza di problemi e credo sia un’attività svolta solo su internet. La connessione ce l’hanno, la zona è coperta da Wi-Fi o telefoni; non c’è mai stato questo problema, in più l’alimentazione elettrica era garantita dai pannelli, quindi la famiglia era perfettamente interconnessa con tutto il mondo. Sul sito di Catherine ci sono delle tariffe e lei spiegava che erano il minimo per via dello sforzo fisico per trasformare negatività in positività, definendolo complesso e faticoso, l’offerta minima era di 200 dollari ma molti offrono anche di più. Mentre sugli animali smarriti lei so collegava con l’energia dell’animale individuando la posizione e comunicandola al proprietario, mi sono sembrate cose singolari ma all’epoca non abbiamo dato peso”.