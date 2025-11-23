Il tribunale dei minori dell’Aquila ha disposto l’allontanamento dei figli della famiglia che vive nel bosco di Palmoli (Chieti). Il caso fa discutere

Ingenti forze dell’ordine (si parla di cinque pattuglie di carabinieri) hanno circondato una casa in un bosco di Palmoli, un comune provincia di Chieti, dove non era in corso un ritrovo di spaccio, né un campo Rom con bambini avviati al borseggio, ma semplicemente vive una famiglia anglo-australiana con tre bambini i cui genitori hanno scelto di crescere lontano dall’abitato.

EUTANASIA GERMANIA/ Modello Kessler, l’algoritmo della morte che ci impedisce di cambiare idea

La cosa è apparsa gravissima al Tribunale dei minori dell’Aquila, che ha quindi imposto l’allontanamento dei bambini dai genitori perché tornassero “nella civiltà” affidandoli a un istituto.

Si è poi scoperto che se è vero che i bambini (otto anni la prima e due gemelli di sei) non andavano a scuola, una maestra veniva però regolarmente a trovarli con l’accordo del sindaco, con la figlia maggiore che ogni anno ha superato gli esami da privatista (è legalmente in terza elementare), così come non è vero che in casa non ci fosse la luce elettrica perché si usava quella prodotta dai pannelli solari, ma – orrore – niente tv e playstation.

Rodolfo D'Urso, chi è il papà di Barbara D'Urso/ "Rapporto particolare. Mi disse che per lui ero morta"

Anche la faccenda della casa senza abitabilità sembra sfumata, perché i documenti ci sarebbero: si tratterebbe di una casetta che, vista in tv, sembra un posto tutt’altro che brutto, certamente senza alcune delle comodità “moderne”, ma molto più salubre che infinite case di ringhiera o iper-palazzi fatiscenti tipo periferie urbane.

Soprattutto quei bambini sembravano circondati da un grande amore da parte dei loro genitori, mentre migliaia di casi di violenze, soprusi, abbandoni, dispersione scolastica, avvio alla delinquenza e sfruttamento di minori non sono minimamente tenuti in considerazione dalla giustizia, che è sembrata accanirsi solo con questa famiglia, certamente un po’ diversa dal solito, ma che in fondo vive esattamente come vivevano milioni di alpigiani e contadini solo pochi anni fa in tutta Italia.

SUPERENALOTTO, SIMBOLOTTO, LOTTO, 10eLOTTO/ Numeri vincenti di oggi, Sabato 22 Novembre 2025

C’è da chiedersi quando mai si sia vista una tale solerzia, per esempio per strappare allo sfruttamento i figli Rom in situazioni infinitamente più degradate, oppure nei casi dove l’abbandono scolastico è ancora estremamente diffuso, così come il lavoro e lo sfruttamento minorile.

Due pesi e due misure, insomma, quasi che desse soprattutto fastidio ai giudici una scelta di vita fuori dai connotati tipici di una società che non vuole permettersi alternative di vita e ripudia quella che era tradizionale solo l’altro ieri.

Assurda, poi, la traumatica separazione genitoriale (solo all’ultimo momento è stato concesso alla madre di seguire i figli almeno per qualche giorno per attutire il trauma del distacco), quasi che andare a vivere in una comunità sia più “sereno” che stare in un bosco.

Alla fine quello di Palmoli si dimostra come l’ennesimo caso di una giustizia che vive con il codice alla mano e si auto-sostiene con una fredda burocrazia, ma che spesso non si sposa con l’umanità. Per esempio, secondo il consueto lessico burocratese, “L’edificio ha carenze per il rischio sismico e della prevenzione di incendi, degli impianti elettrico, idrico e termico per le condizioni di sicurezza, igiene e salubrità dell’abitazione” dimenticando che in campagna o in montagna milioni di case sono tuttora esattamente così.

Ma questo, sempre secondo i giudici, “comporta la presunzione ex lege dell’esistenza di un pregiudizio per l’integrità e l’incolumità fisica dei minori” che quindi vanno portati via. Poi uno pensa – appunto – a milioni di altre situazioni ben peggiori e si chiede come mai si intervenga solo qui.

Si contesta poi l’istruzione dei minori, che, secondo i giudici, non avrebbero l’autorizzazione all’home-schooling. Alla figlia più grande viene anche contestato l’attestato di idoneità per il passaggio alla classe terza perché non ratificato dal ministero (attestato che invece – secondo l’avvocato della famiglia – non solo c’è, ma è anche debitamente protocollato) anche perché, oltre alla maestra, il livello di istruzione dei genitori sembra assolutamente in grado di poter trasmettere ai figli una istruzione almeno elementare.

Togli questo, togli quello, alla fine lo sradicamento è stato motivato perché i bambini “non sono inseriti socialmente” con altri compagni. Ma è un bene o un male? Perché, crescendo, le interazioni sarebbero sicuramente state necessarie, ma milioni di esempi possono confermare che non sempre inserirsi (male) in una società sia una cosa così positiva.

Vedrete che alla fine la famiglia, sconsolata, recupererà i figli e se ne andrà dai boschi di Chieti tornando in Australia, dove milioni di persone – ma questo evidentemente i giudici abruzzesi non lo sanno – vivono nel “bush”, ovvero in aperta campagna e dove i vicini di casa sono a decine di chilometri di distanza. Eppure, da sempre, i bambini australiani ci crescono benissimo e poi – da grandi – per molti versi ci bagnano il naso.

([email protected])

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI