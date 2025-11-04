La famiglia che vive isolata nei boschi, a Palmoli, intervistata dai microfoni de La vita in diretta e Dentro la notizia: ecco il loro racconto

A Palmoli, in provincia di Chieti – Abruzzo – vive una famiglia nei boschi, isolata dal resto della civiltà. È una famiglia composta da madre, padre e tre figli, che si dice certa della vita consapevole scelta e che, nelle ultime ore, è salita alla ribalta della cronaca in quanto vittima di un’intossicazione alimentare da funghi. Gli assistenti sociali sarebbero intervenuti due volte, non convinti delle condizioni di vita dei bambini, tutti piccoli, ma i genitori rimandano al mittente ogni accusa.

“Noi non vogliamo una vita stressante, vogliamo vivere la pace, la tranquillità e la natura – racconta il padre della ‘famiglia dei boschi’ a La Vita in Diretta – non sono preoccupato, per niente: scaldo la casa con la legna senza tagliare alberi, l’acqua corrente non la vogliamo perché è piena di cloro”. Sui bambini: “Stanno in casa, vedono video educativi, documentari di animali, del mondo naturale, sono in contatto con la madre terra; se poi vogliono andare a studiare, a fare il medico o l’avvocato, questa sarà una scelta loro”.

FAMIGLIA VIVE NEI BOSCHI, IL PADRE: “IL MONDO E’ ORRIBILE, NOSTRI FIGLI PROTETTI”

Secondo il padre: “La società occidentale è un disastro, il mondo è uno schifo, è orribile, vogliamo una vita serena e senza stress”. Sul fatto che i figli non frequentino la scuola: “Non vanno a scuola perché la scuola la facciamo a casa, facciamo l’istruzione noi genitori, i bambini studiano e imparano ciò che vogliono loro. Tutti e due gli insegniamo l’italiano, sono felici, senza ansia, senza i problemi della società come violenza e bullismo”.

Anche Dentro la notizia, su Canale 5, ha intervistato i due genitori della famiglia che vive nei boschi: “La casa è di pietra – ha raccontato ancora il padre – c’è una stalla con il cavallo, c’è il pollaio, c’è il bagno a secco, facciamo i bisogni e li copriamo con paglia e poi facciamo il fertilizzante per le piante di ulivi; non abbiamo la doccia ma una bagnarola e poi dentro abbiamo una stufa, come facevano le vecchie generazioni”.



FAMIGLIA VIVE NEI BOSCHI: IL PERCHE’ DELL’INTOSSICAZIONE DA FUNGHI

Sull’intossicazione da funghi: “Ne abbiamo mangiati troppi in una settimana”, per poi ribadire che i figli “non sono abbandonati, sono tutelati, c’è la felicità, non c’è violenza domestica, noi non stiamo facendo niente di male”. Simile il pensiero della madre, sempre intervistata dai due talk pomeridiani delle due reti ammiraglie: “Noi vogliamo vivere nella natura, ma non siamo isolati, ci sono tanti amici. Siamo liberi dallo stress e dalla vita: oggi tanti genitori non hanno tempo per stare con i bimbi; per noi non è importante dove e come crescere i bimbi, ma che i bimbi siano felici, in salute”.

E ancora: “C’è la famiglia, sono liberi, noi non vogliamo forzarli”, aggiungendo che: “Abbiamo insegnato loro a leggere e scrivere dopo 7 anni. I bimbi hanno amici, ma meno della società normale, e li incontrano qui o a casa loro”. Poi ha concluso: “Gli assistenti sociali sono venuti qui due volte per prendere i bimbi, ma noi gli abbiamo detto di no, che non potevano entrare”.