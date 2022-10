Famiglia vive nel terrore per figlio violento/ “Sta per succedere qualcosa di grave”

Una famiglia vive nel terrore a causa di loro figlio, affetto da una malattia mentale che lo rende particolarmente violento. L’appello dei genitori è stato raccolto nel corso della trasmissione Storie Italiane andata in onda oggi, giovedì 27 ottobre. La coppia ha raccontato la terribile situazione in cui si trova a vivere, affidando ai microfoni dell’inviato la loro testimonianza anonima. “Viviamo in una situazione di disagio, di pericolo, perché nostro figlio ha manifestato circa due anni e mezzo fa dei disturbi comportamentali” inizia a raccontare il padre, a volto oscurato.

La madre spiega che “noi ormai non ci ricordiamo qual è stata una notte che abbiamo dormito per intero” senza essere in preda all’angoscia. “Siamo più di vent’anni insieme, ci amiamo, amiamo i nostri figli, però questa cosa che ci è capitata con questo figliolo… ha necessità proprio di cure specifiche – spiega la donna – Per quanto cerchiamo di proteggerlo, stargli vicino, cercare di aiutarlo a fare il possibile, anche l’impossibile, qualunque cosa che penso qualunque genitore farebbe. E vedere che nemmeno io sono al sicuro…”. Un affetto, quello dei genitori, che però rischia di non bastare davanti alla pericolosità e alla violenza manifestata da questo ragazzo.

Famiglia chiede aiuto per il figlio violento: “ha già accoltellato il fratellino”

La famiglia che ha affidato ai microfoni di Eleonora Daniele un appello, una disperata richiesta di aiuto per il loro figlio violento a causa di una malattia mentale, racconta che “l’altro giorno lui ha preso una forchetta grande così, quelle da grill, e voleva uccidere. Diceva ‘io voglio ammazzare mio fratello’”. Il padre del giovane rivela che il figlio violento “aggredisce, distrugge casa, minaccia di morte, minaccia noi, se stesso e gli altri”, ma non costituisce soltanto una minaccia: “ha accoltellato il fratello più piccolo – confessa – accoltellamento del quale non se ne rende neanche conto di quanto sia grave quello che ha fatto”.

Una situazione sempre più insostenibile per la quale la famiglia chiede l’aiuto delle autorità e dei servizi competenti: “non credo che siamo sufficienti noi come genitori – ammette la madre del ragazzo violento a Storie Italiane – Per quanto lo amiamo, adoriamo, prendercene cura… finora ci siamo riusciti in qualche maniera”. E conclude ricordando il recente appello che hanno affidato anche alla stampa, nella speranza che possa essere accolto e ascoltato prima che sia troppo tardi, “perché di qui a poco crediamo che possa succedere qualcosa di grave, molto grave”.











