L’ultimo report dell’Istat sulle famiglie italiane sembra accendere un riflettore importante sugli spesso ignorati genitori single che vivono con uno più figli a carico e che sembrano aver attraversato un notevole boom nel corso degli ultimi anni toccando (quasi) la soglia dei 3 milioni di nuclei monoparentali nel corso del 2023, che rappresenta – per ora – l’ultimo anno del quali si hanno dati certi.

L’analisi dell’Istat è stata presentata proprio nella giornata di oggi dal Sole 24 Ore ed oltre a calcolare l’ampiezza delle famiglie italiane – rapportando il dato agli ultimi dieci anni – ha anche indagato sull’importante fenomeno della povertà che sembra essere strettamente legata alla condizione familiare e – forse soprattutto – al sesso del genitore che ha ottenuto l’affido dei figli.

Entrando subito nel report dell’Istat, nel 2023 le famiglie composte da un genitore single erano – appunto – quasi 3 milioni con una crescita pari al 15% rispetto ai 2,56 milioni che si registrarono nel 2014 che si accompagna di pari passo – naturalmente – ad un similare incremento delle persone che vivono sole: non sorprenderà che nell’assoluta maggioranza dei casi, i nuclei monoparentali vedono le madri come assolute protagoniste, con un incidenza dell’82% dei casi a fronte di un misero 18% di padri.

Il report Istat sulle famiglie monogenitoriali: i genitori single hanno maggiori difficoltà economiche

Interessante notare – sempre riferendoci al 2023 e al report dell’Istat – che nelle famiglie monoparentali in media vive quasi sempre (circa il 68% dei casi) un solo figlio, ma sono comunque il 26% quelle che raggiungono i tre membri ed anche un 6% quelle in cui ci sono tre o più figli: sempre dal punto di vista dei figli, l’età maggiormente rilevata (ovvero il 41%) era pari o superiore ai 25 anni; mentre solamene nel 10% dei casi ci sono bambini sotto i 5 anni che oscillano tra il 17 e l’11 per cento se guardiamo alle fasce d’età – rispettivamente – tra i 6 e i 13 anni e tra i 14 e i 17.

Al contempo, a rendere (potenzialmente) drammatico il report dell’Istat c’è il fatto che tra i genitori single il rischio di povertà ed esclusione sociale – che in questo caso è riferito al 2022 – tocca il 39,1% dei casi superiore di 12 punti percentuali rispetto alle famiglie tradizionalmente intese: dato che supera il 40% se si guarda ai casi in cui il genitore solo è la madre e che scende – addirittura – al 27,6% se si tratta del padre; aprendo a possibili ragionamenti anche sul versante lavorativo e su quello abitativo dato che il 31% delle madri sole con a carico almeno un figlio minorenne vive in affitto.