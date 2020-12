Family for Christmas/ Su Canale 5 il film con Lacey Chabert (oggi, 30 dicembre)

Family for Christmas sarà trasmesso oggi, mercoledì 30 dicembre, da Canale 5 dalle ore 14.10. La commedia sentimentale è girata nel 2015 da Amanda Tapping, attrice canadese, conosciuta per partecipazione alla serie TV Stargate SG-1 e per il ruolo da protagonista in Sanctuary. Family for Christmas è liberamente ispirato al film con Nicholas Cage The Family Man (Brett Ratner, 2000). Nel cast troviamo Lacey Chabert, Tryron Leitso e molti altri ancora. Si tratta della classica commedia natalizia per famiglie che dice poco ma scalda i cuori.

Family for Christmas, la trama del film

Family for Christmas ha per protagonista la giornalista investigativa Hann Dunbar (Lacey Chabert), diventata corrispondente speciale della rete per cui lavora. Durante la festa di Natale viene annunciata la sua promozione: sono tutti contenti, incluso il suo fidanzato (e collega). Il giorno dopo compare nel suo ufficio un uomo vestito da Babbo Natale per parlarle di tutto ciò che in realtà lei desidera. Quella notte Hannah pensa al suo passato e al fidanzato del liceo, di cui era molto innamorata.

La mattina successiva si sveglia in una casa diversa, in una vita diversa: nel suo letto c’è Ben Matthews (Tyron Leitso), il fidanzato del college. I due vivono in una casa in periferia e hanno due figli e un cane. Hannah è nel panico: corre a lavoro, ma nessuno sembra riconoscerla. Incontra però l’uomo travestito da Babbo Natale che le ricorda il suo desiderio e le consiglia di riflettere e pensare davvero a cosa vuole. La giornalista torna a casa dal marito e i figli e cerca di inserirsi nella nuova vita familiare. Ben presto scoprirà non solo quanto siano speciali i bambini ma anche quanto sia innamorata del marito. Come andrà a finire? L’opportunità datale da Babbo Natale le farà aprire gli occhi sulla sua vita?



