Family for Christmas/ Su Canale 5 una tipica commedia di Natale

Family for Christmas, film di Canale 5 diretto da Amanda Topping

Family for Christmas va in onda su Canale 5 oggi, 1 gennaio 2022, a partire dalle ore 14,45. Come regista troviamo Amanda Topping che ricordiamo anche come attrice nella serie ‘Stargate SG-1’, nella quale rivestiva il ruolo di Samantha Carter, interprete di tanti film, come ‘La vendetta ha i suoi segreti’, ‘Una vita quasi perfetta’, ‘Due poliziotti a Chicago’ e, sempre nel ruolo di Samantha Carter, ancora nel cast dei sequel della prima serie ‘Stargate Atlantis’, ‘Stargate: L’arca della verità’, ‘Stargate: Continuum’, tra film e serie la sua massima espressione.

Nel cast del nostro film troviamo protagonista Lacey Chabert, un’attrice americana nata e cresciuta sul grande schermo dove ha lasciato diverse tracce interessanti, come nel caso di ‘Lost in Space – Perduti nello spazio’, ‘Non è un’altra stupida commedia americana’, l’horror ‘Black Christmas – Un Natale rosso sangue’ e molti altri ancora. Al suo fianco Tyron Leitso, canadese, protagonista assieme a Miranda Richardson dell’originale ‘La vera storia di Biancaneve’, una visione alternativa della celebre favola.

Family for Christmas, la trama del film: una giornalista di successo

In Family for Christmas Hannah Dunbar lavora per la televisione come giornalista e ha ottenuto successi tali da portarla a diventare corrispondente speciale per la sua rete nella Grande Mela. A New York ora la donna non solo lavora, ma inizia una nuova vita.

Accade che nella rete nella quale lavora, si sta organizzando una grande festa per il Natale e, con grande sorpresa, nel suo ufficio compra un misterioso personaggio vestito da Santa Claus che le parla dei desideri che lei vorrebbe si avverassero. Come fa questo uomo a conoscerla così bene? Mistero… Inizia così per la donna una sorta di cammino della memoria nel suo passato, tra aspettative e desideri mai avverati, amori e delusioni, una sorta di ‘Canto di Natale’ vissuto nella possibilità di poter cambiare la sua vita.

