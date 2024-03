“Fan adulti di Harry Potter dovrebbero crescere”/ Miriam Margolyes (prof Sprite) criticata: “È una bulla”

L’attrice 82enne Miriam Margolyes, che prestò il volto al franchise di Harry Potter nato dalla penna di JK Rowling, interpretando la svampita professoressa di erbologia Pomona Sprite nei film di Warner Bros, è finita nell’occhio del ciclone per aver criticato i fan adulti della serie del maghetto inglese. Secondo l’attrice, infatti, ormai dovrebbe essere arrivato, per i giovani che videro uscire prima i libri (1997-2007) e poi i film (2001-2011), il momento di crescere e abbandondare il fittizio mondo magico.

Nello specifico, Miriam Margolyes in due differenti interviste, una in Nuova Zelanda e una in Austrialia, ha detto che i fan adulti di Harry Potter “ormai dovrebbero averla superata“. Tutto, infatti, “è successo 25 anni fa” e pur ritenendo che la serie sia “meravigliosa” e di essere “molto grata” di averne fatto parte, ritiene che sia ormai “finita”. Secondo l’attrice “se ti è caduta la pelle è ora di dimenticarsene e dedicarsi ad altre cose” perché si tratta di una storia “per bambini”, e dicendosi comunque sinceramente “preoccupata” per chi ancora segue Harry Potter, Miriam Margolyes ha un solo invito: “Crescete“.

I fan di Harry Potter contro Miriam Margolyes: “È una bulla”

Insomma, secondo Miriam Margolyes continuare ad essere fan di Harry Potter anche da adulti non è un’abitudine particolarmente sana, sinonimo di persone che non sono mai veramente cresciute come avrebbero dovuto. Immediata, ovviamente, la reazione dei fan del maghetto inglese, che hanno attaccato l’attrice e la sua posizione, definendo una “bulla“, o appellandosi a lei con vari epiteti che non è certamente il caso di riportare.

Diversi fan adulti di Harry Potter, inoltre, fanno presente a Miriam Margolyes che seppur i libri siano pensati effettivamente per i bambini, la storia non lo è. “Ci sono molti problemi del mondo reale dietro tutta la magia”, spiega una fan, “temi come il vero costo della guerra, della depressione, del razzismo, del sacrificio e della corruzione nel governo”. “La storia”, spiega un altro, “parla di un malvagio tiranno razzista e della sua banda di seguaci che torturano e uccidono regolarmente l’opposizione e prendono il potere politico con la forza”.

