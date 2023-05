Fan di Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro si suicida/ “Ti abbraccio piccola Lindsay”

Fan di Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro si toglie la vita a causa del bullismo

Oggi il web ha ricevuto una notizia tragica che non si vorrebbero mai ascoltare, ma è successo. Una ragazza francese di nome Lindsay, che ha creato una fanpage dedicata alla storia d’amore tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, si è tolta la vita perchè continuamente bullizzata.

Il terribile annuncio è stato esposto su Twitter: “Allora ragazzi ho una brutta notizia. Quella ragazza che si chiama Lindsay si è tolta la vita due giorni fa per molestie scolastiche. E’ stata lei à creare Oriele France. Adesso è morta. Ha amato molto gli Oriele e ho voluto condividerlo con voi. Le parole sono superflue. Lindsay amava Dany e Ori, trovava rifugio qui per allontanare il buio, almeno per un po’. Le motivazioni sono diverse dalle sue, ma anche per me gli Oriele sono e sono stati spensieratezza, tranquillità, casa. Cerchiamo di diffondere sempre il bene.”

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, l’addio alla fan morta suicida

Lindsay, fan degli ‘Oriele’, si è tolta la vita non sopportando più le calunnie dei bulli che la tormentavano. Daniele Dal Moro ha commentato la tragica notizia: “Ti abbraccio piccola Lindsay. Grazie davvero piccola. Stop bullyng please”. A dire addio alla piccola fan, affrontando l’argomento si è aggiunta anche Oriana Marzoli.

“Ragazzi, io sono veramente sconvolta. Scusate ero fuori dal parrucchiere e ho visto soltanto adesso. Ho appena visto questa notizia bruttissima. Non so cosa dire sono molto scioccata. La gente forse deve vedere o cercare di capire come parlare agli altri. Dovremmo pensare di più sulle cose che facciamo e diciamo, il modo che usiamo. Le cose che si dicono… Non sappiamo la situazione e i limiti altrui. Non sappiamo quanto possiamo ferire chi ci sta davanti. Dobbiamo tutti stare più attenti e davvero non ho parole per quello che è successo. Mi dispiace da morire. E non so cosa dire perché sono spiazzata dopo aver letto tutto” afferma la bionda venezuelana.

