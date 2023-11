Fan di Taylor Swift morta per il caldo durante concerto in Brasile: molti altri svenuti/ “Sono devastata”

Una fan di Taylor Swift è morta durante il concerto a Rio De Janeiro, in Brasile, a causa del caldo eccessivo. Le temperature avevano superato i 40°. Ana Clara Benevides Machado aveva aspettato per ore in fila sotto il sole prima di entrare nell’impianto, poi pochi minuti dopo l’ingresso, prima ancora che cominciasse lo spettacolo, è svenuta. I soccorritori non sono riusciti a salvarle la vita. Gli esami hanno stabilito che è deceduta a causa di un attacco cardiorespiratorio.

La ventitreenne non è stata tuttavia l’unica a sentirsi male. Un altro migliaio di fan, dei 60 mila presenti, hanno accusato dei malori a causa della disidratazione dovuta alle altissime temperature. È per questo motivo che la cantante è stata più volte costretta a interrompere il concerto, distribuendo bottigliette d’acqua. Non era ancora a conoscenza, in quegli istanti, della morte di Ana Clara. Soltanto nelle ore successive avrebbe scoperto che l’attesissima tappa del suo tour nel Sud America si era conclusa in modo drammatico.

Fan di Taylor Swift morta per il caldo durante concerto in Brasile: molti altri svenuti, il post

“Non riesco a credere che sto scrivendo queste parole col cuore a pezzi prima del mio show. Non so come esprimere quanto sono devastata”, ha scritto Taylor Swift su Instagram dopo avere appreso che una sua fan è morta per il caldo durante il suo concerto a Rio De Janeiro, in Brasile. “So poco di quanto è successo, se non che era incredibilmente bella e troppo giovane”. Il tour, ad ogni modo, andrà avanti, con le altre tappe previste in Sud America.

“Non riuscirò a menzionare l’accaduto durante lo show perché mi sento sopraffatta dal lutto persino a parlarne. Voglio dire comunque ora che provo un profondo senso di perdita e il mio cuore a pezzi rivolge i suoi pensieri alla famiglia e ai suoi amici. Questa è l’ultima cosa che mi aspettavo sarebbe successa quando ho deciso di portare il tour in Brasile”, ha concluso.

