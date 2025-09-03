Un finto Damiano David truffa una segretaria di 45 anni: "Mi ha preso oltre 15 mila euro"

Un curioso episodio riportato da Le Parisien rivela quanto accaduto a una fan accanita di Damiano David, l’ex leader dei Maneskin che da ormai qualche anno sta vivendo una nuova pagina di carriera da solista. L’artista romano è stato lo sfortunato protagonista di un episodio che lo ha visto protagonista a sua insaputa, visto che un finto Damiano si è spacciato per lui e ha truffato una sostenitrice del cantautore. La persona caduta nella trappola, una segretaria di 45 anni, che ha preferito non rivelare dettagli personali, ha confidato:

“Essendo discreta e gentile di natura, mi lascio facilmente ingannare”. Una chat nata su WhatSapp e che si è poi spostata su Telegram, dove il finto Damiano David è stato supportato da una finta assistente. La donna ha ulteriormente creduto che fosse tutto reale. Nel frattempo le richieste erano sempre più spinte alla donna, che ha elargito oltre 15mila euro in totale: un abbonamento vip a vita per gli show di Damiano a 1000 euro, una serata esclusiva in un castello con sessione di registrazione in studio dietro pagamento di 3000 euro, e altri 2100 per recuperare fondi da una banca segreta.

Il finto Damiano David e la truffa alla fan: l’aiuto della sorella

A giocare un ruolo chiave nella truffa ai danni di Amy è stata la sorella della donna in questione. Una truffa che potrebbe essere arrivata fino alle orecchie dello stesso artista romano e chissà che ora il cantante dei Maneskin non possa mandare un monito per prestare attenzione da questi millantatori.

Una truffa costata oltre 15 mila euro alla donna 45enne, che si augura che la questione possa quantomeno far aprire gli occhi su episodi simili e fare in modo che non possano ripetersi nuovamente.