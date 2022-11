Fanfan Antonini, chi è la moglie di Davide Rebellin/ Dal matrimonio nel 2014 alla tragedia

Fanfan Antonini, chi è la moglie di Davide Rebellin: il silenzio dopo la tragedia della sua morte

Il mondo del ciclismo è stato oggi scosso da un grave lutto: a 51 anni è morto Davide Rebellin, ex ciclista italiano investito da un camion nella mattinata di oggi a Montebello Vicentino. Una drammatica notizia che ha colpito gli affetti di Rebellin, tra cui sua moglie Fanfan Antonini. Di lei si conosce molto poco: la coppia è sempre stata molto riservata, infatti ad oggi sappiamo soltanto che si sono sposati nel 2014. Non sappiamo se i due hanno poi avuto figli.

Le poche cose che sappiamo su Davide e il rapporto che aveva con la moglie Fanfan è ciò che lei stessa ha postato sul suo profilo Instagram. Fanfan Antonini è una grande appassionata di natura e di gatti, le cui foto invadono il suo profilo Instagram. Tra questi scatti ne spuntano però anche alcuni del marito Davide tra momenti di semplice quotidianità o mentre è intento ad allenarsi in bici o in gara. Foto che confermano il forte supporto della donna nelle imprese sportive del marito. Al momento non ci sono stati messaggi da parte sua in merito alla tragedia che l’ha da poco colpita. La donna sta infatti vivendo questo momento drammatico in totale riservatezza.

