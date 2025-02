Fanny Cadeo, attrice, cantante e modella, è stata per anni velina di Striscia la Notizia e si è poi dedicata alla conduzione con una serie di programmi tra Rai e Mediaset. Parlando della sua vita personale, Fanny Cadeo, pseudonimo di Stefania Cadeo, è stata fidanzata dal 2011 al 2016 con l’imprenditore Stefano Caviglia. Con lui la showgirl ha avuto una figlia, Carol, nata nel 2014. Nei primi mesi della sua vita da mamma, Fanny è rimasta single. Con Stefano, infatti, avevano rotto i rapporti: così lei ha vissuto alcuni mesi con Carol da mamma single. Qualche tempo più avanti la Cadeo e Stefano Caviglia si sono riuniti, godendosi così insieme i primi anni della bambina, fino al 2016, quando poi il loro amore è terminato definitivamente.

All’epoca, a Diva e Donne, Fanny Cadeo aveva raccontato che quando aveva scoperto di essere incinta stava vivendo un momento di crisi con il compagno: per questo la loro relazione si è interrotta temporaneamente e Stefania ha vissuto il resto della gravidanza da sola, portando avanti per nove mesi l’attesa della piccola da sola. “All’inizio ho avuto paura, lo ammetto, ma è stato solo un attimo. Ho sempre desiderato diventare mamma, avevo 43 anni e l’arrivo di un bimbo è sempre un grande dono” aveva spiegato ancora Fanny Cadeo all’epoca. Dopo la nascita della bimba, però, i due erano tornati insieme, godendosi i primi magici traguardi della loro piccola, Carol.

Fanny Cadeo, chi è: “Sono single da anni”

Nel 2016 la relazione tra Fanny Cadeo e Stefano Caviglia si è interrotta definitivamente. Dopo aver provato a stare insieme per il bene di Carol, i due si sono detti addio. Oggi la showgirl, che si è dedicata completamente alla famiglia, che tra l’altro abbiamo visto in tv a The Voice Kids, è single. Come raccontato proprio da lei, infatti, da tempo non c’è nessuno che riesca a farle battere il cuore. Per questa ragione si dedica solo ed esclusivamente all’amore della sua piccola.