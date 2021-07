FANO JAZZ BY THE SEA 2021/ Dal 23 al 31 luglio il programma completo

La XXIX edizione di Fano Jazz By The Sea, si svolgerà, come da tradizione, dal 23 al 31 luglio, nell’arco di 9 intense giornate, con ideale prosecuzione l’1 agosto alla Golena del Furlo di Acqualagna, in apertura del nuovo progetto Terre Sonore, con i Funk Off. Sarà, come lo scorso anno, un’edizione che dovrà innanzitutto tenere conto della situazione sanitaria: organizzato come di consueto da Fano Jazz Network in collaborazione con il Comune di Fano e altre istituzioni, il Festival avrà quindi luogo nel massimo rispetto di tutte le normative anti Covid 19 vigenti, dalla sanificazione dei luoghi di spettacolo al distanziamento del pubblico, garantendo la sicurezza di artisti, spettatori e di tutto lo staff organizzativo.

Mark Hoppus e il cancro/ “In settimana saprò se vivrò o morirò: lo prenderò a calci!”

Sotto il profilo artistico, Fano Jazz By The Sea 2021 getterà uno sguardo attento alle nuove tendenze del jazz, in particolare europeo, con anche aperture verso i mondi sonori caraibici e senza trascurare il jazz più classico. Sul Main Stage della Rocca Malatestiana sfileranno nomi assai noti presso il pubblico più vasto, come il pianista cubano Gonzalo Rubalcaba, che il 23 luglio aprirà il Festival in coppia con la cantante connazionale Aymée Nuviola rivisitando classici di una delle isole più musicali al mondo. Le sere successive si potranno ascoltare il trio del pianista di origine armena Tigran Hamasyan, artefice di una moderna “fusion” d’autore, il gruppo del trombettista norvegese Nils Petter Molvaer, pioniere dell’incontro tra jazz ed elettronica, il pianista Giovanni Guidi, con un nuovissimo progetto dedicato a Gato Barbieri e forte del sassofonista statunitense James Brandon Lewis, il nuovo quartetto del geniale polistrumentista francese Michel Portal, personalità di primissimo piano del jazz del Vecchio Continente sin dalla fine degli anni Sessanta. Il trio del pianista Antonio Faraò percorrerà invece la strada maestra del jazz, mentre i Sons of Kemet del sassofonista Shabaka Hutchings valicheranno i confini del jazz con una musica pulsante che abbraccia tematiche di stretta attualità come la lotta contro il razzismo. Il pianista austriaco David Helbock, con l’interessate progetto Randon Control, e la violinista cubana Yilian Cañizares saranno i protagonisti delle ultime due serate alla Rocca Malatestiana.

David Gilmour, post pro vax scatena il caos/ “Suona la chitarra!”, “Hai dei problemi”

Biglietti e abbonamenti saranno disponibili online (www.liveticket.it) a partire dal 2 giugno e presso il Botteghino del Teatro della Fortuna dal 9 giugno. Info: www.fanojazzbythesea.com

Forte anche dell’esperienza maturata con la passata edizione, svoltasi correttamente senza nessun contagio, Fano Jazz By The Sea 2021 conferma tutti i suoi tratti identitari, a partire dalla vocazione Green che troverà applicazione nel ripristino del Jazz Village, venuto meno lo scorso anno.. Il Main Stage alla Rocca Malatestiana, Exodus Stage alla Pinacoteca di San Domenico e San Francesco (con, dal 27 al 31 luglio, le solo performance del trombonista Filippo Vignato, del cornista Martin Mayes, dei sassofonisti Gianni Mimmo e Javier Girotto e della violinista Eloisa Manera), Young Stage (con tra gli altri i gruppi della sassofonista Sophia Tomelleri, del batterista Stefano Tamborrino e del trombettista Mirko Cisilino), Cosmic Journey (con vari dj set) al Jazz Village incarnano l’idea di un Festival che, nel distribuirsi in vari luoghi, dà voce a musicalità differenti. Menzione a parte per Live In The City, concerti aperitivo nei locali del Centro Storico, del Lungomare Lido e Sassonia, di Torrette e Ponte Sasso. Non mancheranno, infine, appuntamenti collaterali come Fano Jazz Byke The Sea, Letteraria, Yoga & Jazz e altri ancora. In altre parole, per nove giorni Fano e i suoi dintorni saranno inondati di musica, nel segno di un clima di positiva e piacevole convivenza sociale, culturale ed economica.

Billie Eilish: "Canzoni scritte grazie alla psicoterapia"/ "Tutti dovrebbero farla"

Vendite al Botteghino del Teatro della Fortuna dal 9 giugno

Piazza XX Settembre tel. 0721 800750

botteghino@teatrodellafortuna.it

Orari: dal 9 giugno al 22 luglio presso il Teatro della Fortuna Piazza XX Settembre

Mercoledì 10:00-12,30/17:00-19:30. Giovedì e venerdì 17:00-19:30. Sabato 10:00-12,30/17:00-19:30

dal 23 al 31 luglio in coincidenza con gli spettacoli apertura tutti i giorni dalle 10:00-12:30/ dalle 17:00-19:30 presso Teatro della Fortuna. Dalle 20:00 a inizio spettacolo presso Rocca Malatestiana

Vendite online presso i punti vendita Liveticket dal 2 giugno

www.liveticket.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA