FantaAmici 2022, cos’è e come funziona/ Come partecipare al gioco dedicato al serale

Cos’è il FantaAmici?

Fan di Amici a rapporto. Per tutti coloro che amano il talent condotto da Maria De Filippi e hanno seguito con passione questa edizione sta per arrivare un gioco tutti incentrato sul serale. Dopo il successo del FantaSanremo sta infatti per arrivare il FantaAmici. Si tratta di un gioco che ci permetterà di creare una nostra squadra di allievi e di accumulare punti in base a varie regole e bonus che vi spiegheremo nel corso dell’articolo.

AMICI 21/ Anticipazioni puntata 15 febbraio: sorprese di San Valentino in casetta

Partiamo col svelare che il gioco è del tutto gratuito e che la squadra che ogni giocatore formerà sarà composta di 5 allievi e 1 professore a propria scelta. Il gioco avrà inizio domenica 20 febbraio, durante una delle ultime puntate del pomeridiano di Amici. Settimana dopo settimana, in base a ciò che accadrà all’interno del talent show, verranno stilate delle classifiche e accumulati punti. Chi alla fine ne avrà di più vincerà il FantaAmici.

LDA crolla ad Amici 21 "Essere 'figlio di' mi distrugge"/ "Non sono raccomandato!"

FantaAmici 2022: le regole del gioco

Come si fa a giocare? Basta collegarsi al sito web www.fantaamici.it, o ai canali social, e seguire le indicazioni. Queste le regole del gioco già elencate dai canali ufficiali del FantaAmici 2022:

-Componi la tua squadra, formata obbligatoriamente da 5 alunni e 1 professore. Avrai a disposizione 1000 monete per poterli acquistare.

-I punteggi alla tua squadra verranno assegnati in base al comportamento di coloro che saranno selezionati in squadra, per tutto il tempo della durata di Amici.

-Ad influenzare l’andamento delle classifiche sarai chiamato in gioco direttamente tu, con una serie di minigiochi: Twitter star, TikTok creators, Il mondo di Amici sa. Inoltre, i giocatori parteciperanno a Minigiochi social “Twitter Stars”, “Tiktok creators” e “Il mondo di Amici sa”, che potranno influenzare l’andamento delle classifiche.

LDA è record, ma non è tra gli ammessi al serale di Amici 21/ La polemica

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fanta Amici – Il Serale (@fantaamiciserale)





© RIPRODUZIONE RISERVATA